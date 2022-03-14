https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/peskov-prokommentiroval-prodolzhitelnost-spetsoperatsii-na-ukraine-1038114275.html
Песков прокомментировал продолжительность спецоперации на Украине
Песков прокомментировал продолжительность спецоперации на Украине
В понедельник, 14 марта, проходит четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T16:45+0300
2022-03-14T16:45+0300
2022-03-14T17:28+0300
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Все планы России по демилитаризации Украины будут реализованы в утвержденные заранее сроки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Он также отметил, что в ВС России не исключают постановки крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль при обеспечении максимальной безопасности населения."Вместе с тем Министерство обороны для обеспечения максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации", - отметил пресс-секретарь Путина. Дмитрий Песков также прокомментировал экономические последствия санкций. По его словам, есть все основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы, меры для этого принимаются.Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскому рынку акций грозит "взрыв" сразу после открытия.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/rossiyskie-voyska-unichtozhili-pochti-chetyre-tysyachi-voennykh-obektov-ukrainy--1038106962.html
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Песков прокомментировал продолжительность спецоперации на Украине
16:45 14.03.2022 (обновлено: 17:28 14.03.2022) Подписаться на
В понедельник, 14 марта, проходит четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik
. Все планы России по демилитаризации Украины будут реализованы в утвержденные заранее сроки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Российские Вооруженные cилы работают современным высокоточным оружием, поражая исключительно объекты военно-информационной инфраструктуры. Все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные заранее сроки в полном объеме", – сказал Песков, добавив, что продолжительность спецоперации не озвучивается.
Он также отметил, что в ВС России не исключают постановки крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль при обеспечении максимальной безопасности населения.
"Вместе с тем Министерство обороны для обеспечения максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации", - отметил пресс-секретарь Путина.
Дмитрий Песков также прокомментировал экономические последствия санкций. По его словам, есть все основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы, меры для этого принимаются.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскому рынку акций грозит "взрыв" сразу после открытия.
"Действительно, рынок не может не реагировать к подобным турбулентностям, к подобным событиям и подобным беспрецедентным недружественным акциям в отношении нашей страны, поэтому принимаются меры для минимизации последствий. Вы знаете, что целый набор мер был принят Центробанком, который реализуется. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы", – сказал Песков.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.