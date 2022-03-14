https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/peskov-prokommentiroval-prodolzhitelnost-spetsoperatsii-na-ukraine-1038114275.html

Песков прокомментировал продолжительность спецоперации на Украине

Песков прокомментировал продолжительность спецоперации на Украине

В понедельник, 14 марта, проходит четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T16:45+0300

2022-03-14T16:45+0300

2022-03-14T17:28+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

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украина

политика

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Все планы России по демилитаризации Украины будут реализованы в утвержденные заранее сроки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Он также отметил, что в ВС России не исключают постановки крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль при обеспечении максимальной безопасности населения."Вместе с тем Министерство обороны для обеспечения максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации", - отметил пресс-секретарь Путина. Дмитрий Песков также прокомментировал экономические последствия санкций. По его словам, есть все основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы, меры для этого принимаются.Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскому рынку акций грозит "взрыв" сразу после открытия.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/rossiyskie-voyska-unichtozhili-pochti-chetyre-tysyachi-voennykh-obektov-ukrainy--1038106962.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/putin-podpisal-zakon-o-merakh-podderzhki-grazhdan-i-biznesa-1037998021.html

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россия, дмитрий песков, украина, политика