https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/tsik-abkhazii-naznachil-datu-povtornykh-vyborov-po-gudautskomu-okrugu-18-1038135609.html
ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов по Гудаутскому округу №18
ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов по Гудаутскому округу №18
В Гудаутском городском округе №18 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы. 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T21:00+0300
2022-03-15T21:00+0300
2022-03-15T21:05+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
новости
цик абхазии
народное собрание абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038090061_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7faca44fdc299e9ec12c009baff63eaf.jpg
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов депутатов по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый).Повторные выборы депутатов по Гудаутскому избирательному округу №18 назначены на 14 мая 2022 года, говорится в сообщении ЦИК.Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 состоится второй тур. По округу №18 не был избран ни один депутат.Явка по Абхазии составила 51, 2% при 25-процентном пороге.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/vybory-v-parlament-abkhazii-2022-1038114908.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038090061_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4c3021d7604ceb709c8f83ffe949d9dd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, цик абхазии, народное собрание абхазии
ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов по Гудаутскому округу №18
21:00 15.03.2022 (обновлено: 21:05 15.03.2022) Подписаться на
В Гудаутском городском округе №18 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов депутатов по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый).
Повторные выборы депутатов по Гудаутскому избирательному округу №18 назначены на 14 мая 2022 года, говорится в сообщении ЦИК.
Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 состоится второй тур. По округу №18 не был избран ни один депутат.
Явка по Абхазии составила 51, 2% при 25-процентном пороге.