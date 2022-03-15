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Парламентские выборы в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. По 17 округам депутаты были выбраны. По 17 округам пройдет второй тур выборов не позднее чем в двухнедельный срок. В округе №18 в Гудауте пройдут повторные выборы не позднее чем в двухмесячный срок
https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/tsik-abkhazii-naznachil-datu-povtornykh-vyborov-po-gudautskomu-okrugu-18-1038135609.html
ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов по Гудаутскому округу №18
ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов по Гудаутскому округу №18
В Гудаутском городском округе №18 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы. 15.03.2022, Sputnik Абхазия
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выборы в парламент абхазии - 2022
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов депутатов по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый).Повторные выборы депутатов по Гудаутскому избирательному округу №18 назначены на 14 мая 2022 года, говорится в сообщении ЦИК.Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 состоится второй тур. По округу №18 не был избран ни один депутат.Явка по Абхазии составила 51, 2% при 25-процентном пороге.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/vybory-v-parlament-abkhazii-2022-1038114908.html
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новости, цик абхазии, народное собрание абхазии

ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов по Гудаутскому округу №18

21:00 15.03.2022 (обновлено: 21:05 15.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Выборы в Народное Собрание Абхазии
Выборы в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В Гудаутском городском округе №18 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов депутатов по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый).
Повторные выборы депутатов по Гудаутскому избирательному округу №18 назначены на 14 мая 2022 года, говорится в сообщении ЦИК.
Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 состоится второй тур. По округу №18 не был избран ни один депутат.
Явка по Абхазии составила 51, 2% при 25-процентном пороге.
Итоги выборов в Парламент Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2022
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