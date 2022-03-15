https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/tsik-abkhazii-naznachil-datu-povtornykh-vyborov-po-gudautskomu-okrugu-18-1038135609.html

ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов по Гудаутскому округу №18

ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов по Гудаутскому округу №18

В Гудаутском городском округе №18 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы. 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T21:00+0300

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов депутатов по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый).Повторные выборы депутатов по Гудаутскому избирательному округу №18 назначены на 14 мая 2022 года, говорится в сообщении ЦИК.Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 состоится второй тур. По округу №18 не был избран ни один депутат.Явка по Абхазии составила 51, 2% при 25-процентном пороге.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/vybory-v-parlament-abkhazii-2022-1038114908.html

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новости, цик абхазии, народное собрание абхазии