https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/tsik-zaregistriroval-izbrannykh-deputatov-narodnogo-sobraniya-abkhazii-1038135817.html

ЦИК зарегистрировал избранных депутатов Народного Собрания Абхазии

ЦИК зарегистрировал избранных депутатов Народного Собрания Абхазии

Выборы в Парламент Абхазии прошли 12 марта, депутаты избраны в 17 округах из 35, еще в 17 округах пройдет второй тур, а в одном округе - повторные выборы. 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T21:11+0300

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2022-03-15T21:30+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала избранных депутатов Народного Собрания во вторник 15 марта.В соответствии со ст. 35 Конституционного закона Республики Абхазия "О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия" и на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах выборов, поступивших к ней, ЦИК зарегистрировал избранных 12 марта 2022 года депутатов Народного Собрания.Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Парламент Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/vybory-v-parlament-abkhazii-2022-1038114908.html

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новости, цик абхазии, народное собрание абхазии, выборы, депутаты