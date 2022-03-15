ЦИК зарегистрировал избранных депутатов Народного Собрания Абхазии
21:11 15.03.2022 (обновлено: 21:30 15.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Прием документов ЦИК
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выборы в Парламент Абхазии прошли 12 марта, депутаты избраны в 17 округах из 35, еще в 17 округах пройдет второй тур, а в одном округе - повторные выборы.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала избранных депутатов Народного Собрания во вторник 15 марта.
В соответствии со ст. 35 Конституционного закона Республики Абхазия "О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия" и на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах выборов, поступивших к ней, ЦИК зарегистрировал избранных 12 марта 2022 года депутатов Народного Собрания.
по избирательному округу №5 (Синопский) Лашу Ашуба, набравшего 98,42% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №9 (Восточный) Кана Кварчия, набравшего 53,74% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №10 (Пицундский) Даута Хутаба, набравшего 98,27% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №11 (Бзыпский) Тимура Бейя, набравшего 77,56% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №12 (Гагрский) Астамура Аршба, набравшего 51,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №14 (Цандрыпшский) Галуста Трапизоняна, набравшего 96,65% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №16 (Дуришский) Беслана Халваш, набравшего 70,09% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №17 (Лыхнынский) Аслана Лакоба, набравшего 63,49% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №19 (Гудаутский городской второй) Алхаса Хагба, набравшего 58,48% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №23 (Гумистинский) Левона Галустяна, набравшего 52,69% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №24 (Пшапский) Ашота Миносяна, набравшего 64,57% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №25 (Мачарский) Инара Садзба, набравшего 50,89% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №26 (Драндский) Адгура Харазия, набравшего 50,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №27 (Баслахуский) Венори Бебия, набравшего 65,85% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №30 (Кутолский) Вахтанги Голандзия, набравшего 58,02% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №31 (Кындыгский) Резо Зантария, набравшего 56,39% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №35 (Галский) Темура Шергелия, набравшего 52,61% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Парламент Абхазии.