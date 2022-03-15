https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/v-abkhazii-vyyavili-58-sluchaev-koronaviursa-za-sutki-1038137227.html

В Абхазии выявили 58 случаев коронавируса за сутки

В Абхазии выявили 58 случаев коронавируса за сутки

С начала марта в Абхазии наблюдается спад коронавируса, вторую неделю суточный прирост заболевших не превышает 100 человек. 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T21:25+0300

2022-03-15T21:25+0300

2022-03-15T21:26+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0c/1033027365_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fcad67b1a3c310ae0fddb794cb0a862.jpg

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 157 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 58 из них, сообщает Оперштаб.В Гудаутском ковидном госпитале за минувшие сутки скончался мужчина 88 лет.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 18 пациентов, в тяжелом состоянии четверо из них, состояние здоровья 14 человек – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - восемь, в Гагрской ЦРБ – 11, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – четыре пациента. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52952 человек. Зарегистрировано 669 летальных случаев. Выздоровели 48059 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/dzhindzholiya-mozhno-skazat-chto-my-podoshli-k-finishu-pandemii--1038124999.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мировая пандемия коронавируса covid-19