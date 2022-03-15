https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/v-abkhazii-vyyavili-58-sluchaev-koronaviursa-za-sutki-1038137227.html
В Абхазии выявили 58 случаев коронавируса за сутки
В Абхазии выявили 58 случаев коронавируса за сутки
С начала марта в Абхазии наблюдается спад коронавируса, вторую неделю суточный прирост заболевших не превышает 100 человек. 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T21:25+0300
2022-03-15T21:25+0300
2022-03-15T21:26+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 157 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 58 из них, сообщает Оперштаб.В Гудаутском ковидном госпитале за минувшие сутки скончался мужчина 88 лет.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 18 пациентов, в тяжелом состоянии четверо из них, состояние здоровья 14 человек – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - восемь, в Гагрской ЦРБ – 11, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – четыре пациента. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52952 человек. Зарегистрировано 669 летальных случаев. Выздоровели 48059 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/dzhindzholiya-mozhno-skazat-chto-my-podoshli-k-finishu-pandemii--1038124999.html
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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
В Абхазии выявили 58 случаев коронавируса за сутки
21:25 15.03.2022 (обновлено: 21:26 15.03.2022) Подписаться на
С начала марта в Абхазии наблюдается спад коронавируса, вторую неделю суточный прирост заболевших не превышает 100 человек.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 157 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 58 из них, сообщает Оперштаб.
В Гудаутском ковидном госпитале за минувшие сутки скончался мужчина 88 лет.
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 18 пациентов, в тяжелом состоянии четверо из них, состояние здоровья 14 человек – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - восемь, в Гагрской ЦРБ – 11, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – четыре пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52952 человек. Зарегистрировано 669 летальных случаев. Выздоровели 48059 человек.