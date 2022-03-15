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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/v-dnr-utochnili-kolichestvo-postradavshikh-posle-raketnogo-obstrela-donetska-1038127691.html
В ДНР уточнили количество пострадавших от ракетного обстрела Донецка
В ДНР уточнили количество пострадавших от ракетного обстрела Донецка
Мирные жители столицы ДНР погибли, попав под ракетный обстрел ВСУ в понедельник, 14 марта. Западные страны и НАТО никак не отреагировали на эту ситуацию. 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T13:40+0300
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. В результате обстрела Донецка ВСУ из тактического ракетного комплекса "Точка-У" пострадали 37 человек, сообщает Министерство здравоохранения Донецкой народной республики.Накануне над Донецком сбили ракету, выпущенную украинскими силовиками. Погибли 20 человек, еще один из числа пострадавших скончался во вторник.Минздрав республики уточнил, что 23 пострадавших госпитализировали, еще 14 лечатся амбулаторно. Украинскую ракету "Точка-У" сбили недалеко от Дома правительства Донецкой Народной Республики в центре Донецка, обломки ракеты упали на улицы города. Глава ДНР заявил, что знает фамилии всех причастных к ракетному обстрелу Донецка, их удалось установить по серийному номеру ракеты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/armiya-rossii-budet-unichtozhat-obekty-opk-ukrainy-v-otvet-na-udar-po-donetsku-1038118864.html
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В ДНР уточнили количество пострадавших от ракетного обстрела Донецка

13:40 15.03.2022 (обновлено: 14:07 15.03.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУкраинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Мирные жители столицы ДНР погибли, попав под ракетный обстрел ВСУ в понедельник, 14 марта. Западные страны и НАТО никак не отреагировали на эту ситуацию.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. В результате обстрела Донецка ВСУ из тактического ракетного комплекса "Точка-У" пострадали 37 человек, сообщает Министерство здравоохранения Донецкой народной республики.
Накануне над Донецком сбили ракету, выпущенную украинскими силовиками. Погибли 20 человек, еще один из числа пострадавших скончался во вторник.

"По состоянию на 11:30 (совпадает с мск) 15 марта 2022 года количество пострадавших во время взрыва в центре Донецка 14 марта 2022 года составляет 37 человек", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Минздрав республики уточнил, что 23 пострадавших госпитализировали, еще 14 лечатся амбулаторно.
Украинскую ракету "Точка-У" сбили недалеко от Дома правительства Донецкой Народной Республики в центре Донецка, обломки ракеты упали на улицы города. Глава ДНР заявил, что знает фамилии всех причастных к ракетному обстрелу Донецка, их удалось установить по серийному номеру ракеты.
Украинские военные обстреляли Донецк - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2022
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