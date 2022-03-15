https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/v-dnr-utochnili-kolichestvo-postradavshikh-posle-raketnogo-obstrela-donetska-1038127691.html

В ДНР уточнили количество пострадавших от ракетного обстрела Донецка

В ДНР уточнили количество пострадавших от ракетного обстрела Донецка

Мирные жители столицы ДНР погибли, попав под ракетный обстрел ВСУ в понедельник, 14 марта. Западные страны и НАТО никак не отреагировали на эту ситуацию. 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T13:40+0300

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. В результате обстрела Донецка ВСУ из тактического ракетного комплекса "Точка-У" пострадали 37 человек, сообщает Министерство здравоохранения Донецкой народной республики.Накануне над Донецком сбили ракету, выпущенную украинскими силовиками. Погибли 20 человек, еще один из числа пострадавших скончался во вторник.Минздрав республики уточнил, что 23 пострадавших госпитализировали, еще 14 лечатся амбулаторно. Украинскую ракету "Точка-У" сбили недалеко от Дома правительства Донецкой Народной Республики в центре Донецка, обломки ракеты упали на улицы города. Глава ДНР заявил, что знает фамилии всех причастных к ракетному обстрелу Донецка, их удалось установить по серийному номеру ракеты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/armiya-rossii-budet-unichtozhat-obekty-opk-ukrainy-v-otvet-na-udar-po-donetsku-1038118864.html

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