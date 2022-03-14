https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/armiya-rossii-budet-unichtozhat-obekty-opk-ukrainy-v-otvet-na-udar-po-donetsku-1038118864.html

Армия России будет уничтожать объекты ОПК Украины в ответ на удар по Донецку

Армия России будет уничтожать объекты ОПК Украины в ответ на удар по Донецку

Воздушно-космические силы России за сутки поразили 86 объектов войск Украины. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T19:51+0300

2022-03-14T19:51+0300

2022-03-14T19:51+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Российские Вооруженные силы в ответ на удар по Донецку будут уничтожать объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Киевский режим продолжает применять тактику террора, используя наиболее разрушительные виды оружия против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Ранее мы довели информацию о последствиях сегодняшнего удара украинской тактической ракеты "Точка-У" с кассетным боеприпасом по густонаселенному кварталу города Донецк. В ответ на эти действия Вооруженные силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений", - сказал Конашенков на брифинге.По его словам, Минобороны РФ призывает граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов покинуть потенциально опасные зоны.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.

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