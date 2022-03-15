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В Южной Осетии оценили обстановку на границе с Грузией на фоне учений НАТО
В Южной Осетии оценили обстановку на границе с Грузией на фоне учений НАТО
Еще в феврале Грузия перебросила отдельные подразделения пехоты в направлении госграницы с Южной Осетией. 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T20:19+0300
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел заседание Совбеза по вопросам безопасности республики в условиях проведения командно-штабных учений НАТО – Грузия. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.Североатлантический альянс будет создавать определенные напряженные ситуации рядом с рубежами России, в том числе и в Грузии, заявил Бибилов на заседании Совбеза.Погранслужба КГБ республики сообщила, что усилен личный состав грузинских постов на всех направлениях вдоль югоосетино-грузинской границы.Бибилов отметил, что незначительное усиление постов особую тревогу не вызывает. Тем не менее, президент поручил соответствующим структурам обратить большее внимание на передвижения и действия со стороны Грузии и оперативно докладывать обо всех выявленных моментах. "Что касается командно-штабных учений НАТО – Грузия, они несут дестабилизирующий характер. Призываю все службы мониторить ситуацию. Обратить внимание на подготовку личного состава, вооружения, техники, обмундирования", - подчеркнул президент.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/zelenskiy-priznal-tschetnost-stremleniy-ukrainy-vstupit-v-nato-1038130026.html
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В Южной Осетии оценили обстановку на границе с Грузией на фоне учений НАТО
20:19 15.03.2022 (обновлено: 20:27 15.03.2022) Подписаться на
Еще в феврале Грузия перебросила отдельные подразделения пехоты в направлении госграницы с Южной Осетией.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел заседание Совбеза по вопросам безопасности республики в условиях проведения командно-штабных учений НАТО – Грузия. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия
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Североатлантический альянс будет создавать определенные напряженные ситуации рядом с рубежами России, в том числе и в Грузии, заявил Бибилов на заседании Совбеза.
"Мы прекрасно знаем, что руководство Грузии по уши полностью завязано с НАТО, с теми обещаниями, которые им дают. Нас не могут не настораживать анонсированные командно-штабные учения НАТО – Грузия", – сказал президент Южной Осетии.
Погранслужба КГБ республики сообщила, что усилен личный состав грузинских постов на всех направлениях вдоль югоосетино-грузинской границы.
Бибилов отметил, что незначительное усиление постов особую тревогу не вызывает. Тем не менее, президент поручил соответствующим структурам обратить большее внимание на передвижения и действия со стороны Грузии и оперативно докладывать обо всех выявленных моментах.
"Что касается командно-штабных учений НАТО – Грузия, они несут дестабилизирующий характер. Призываю все службы мониторить ситуацию. Обратить внимание на подготовку личного состава, вооружения, техники, обмундирования", - подчеркнул президент.