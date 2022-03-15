https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/v-yuzhnoy-osetii-otsenili-obstanovku-na-granitse-s-gruziey-na-fone-ucheniy-nato-1038135013.html

В Южной Осетии оценили обстановку на границе с Грузией на фоне учений НАТО

В Южной Осетии оценили обстановку на границе с Грузией на фоне учений НАТО

Еще в феврале Грузия перебросила отдельные подразделения пехоты в направлении госграницы с Южной Осетией. 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T20:19+0300

2022-03-15T20:19+0300

2022-03-15T20:27+0300

кавказ

южная осетия

нато

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0f/1038135102_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_7f873665e7026766f945edd43e8c9306.jpg

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел заседание Совбеза по вопросам безопасности республики в условиях проведения командно-штабных учений НАТО – Грузия. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.Североатлантический альянс будет создавать определенные напряженные ситуации рядом с рубежами России, в том числе и в Грузии, заявил Бибилов на заседании Совбеза.Погранслужба КГБ республики сообщила, что усилен личный состав грузинских постов на всех направлениях вдоль югоосетино-грузинской границы.Бибилов отметил, что незначительное усиление постов особую тревогу не вызывает. Тем не менее, президент поручил соответствующим структурам обратить большее внимание на передвижения и действия со стороны Грузии и оперативно докладывать обо всех выявленных моментах. "Что касается командно-штабных учений НАТО – Грузия, они несут дестабилизирующий характер. Призываю все службы мониторить ситуацию. Обратить внимание на подготовку личного состава, вооружения, техники, обмундирования", - подчеркнул президент.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/zelenskiy-priznal-tschetnost-stremleniy-ukrainy-vstupit-v-nato-1038130026.html

южная осетия

грузия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кавказ, южная осетия, нато, грузия