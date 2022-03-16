https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/abzagu-tsvizhba-naznachen-press-sekretarem-posolstva-abkhazii-v-rossii-1038145150.html

Абзагу Цвижба назначен пресс-секретарем Посольства Абхазии в России

Абзагу Цвижба назначен пресс-секретарем Посольства Абхазии в России

Абзагу Цвижба - один из пяти победителей конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", проведенного в 2020 году. 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T13:55+0300

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Победитель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии" Абзагу Цвижба назначен пресс-секретарем Посольства Абхазии в России, сообщается на сайте абхазского МИДа.В настоящее время Цвижба учится в аспирантуре Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Пресс-секретарь диппредставительства будет отвечать за взаимодействие со СМИ, организацию мероприятий с прессой, ведение сайта и соцсетей Посольства.Абзагу Цвижба – один из пяти победителей конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии". В сентябре 2020 года он представил собственный проект онлайн-пособие по "Апсуара" на платформе конкурса. Позже стал советником министра культуры Абхазии по международным связям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/tsentr-podderzhki-molodezhi-buduschee-abkhazii-zarabotal-v-moskve-1037575658.html

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