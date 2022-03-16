https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/armiya-rossii-porazila-128-obektov-voennoy-infrastruktury-ukrainy-za-sutki-1038142866.html

Армия России поразила 128 объектов военной инфраструктуры Украины за сутки

Армия России поразила 128 объектов военной инфраструктуры Украины за сутки

По заявлению Минобороны России, в ходе специальной операции удары производятся только по военным объектам и военной технике противника, мирному населению... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T11:28+0300

2022-03-16T11:28+0300

2022-03-16T11:37+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили 128 объектов военной инфраструктуры Украины за сутки, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова. По сообщению Минобороны России, с момента начала специальной военной операции российской армией были уничтожены 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронемашин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники.Также Конашенков добавил, что группировка войск ЛНР продолжает наступление и ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка, а подразделения ДНР взяли под контроль Михайловку, Ставку, Ботманку, Васильевку и ведут бой за Верхнеторецкое.Российская сторона не раз указывала мировому сообществу на преступления Киева, но проблема игнорировалась западными странами. В частности, 14 марта вследствие удара украинских военных по Донецку с использованием ракеты "Точка-У", погибло двадцать человек и девять получили ранения.По заявлению президента России Владимира Путина, целью военной спецоперации на Украине является защита жителей республик Донбасса от действий украинского режима, и об оккупации страны речи не идет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/lavrov-na-zapade-zamalchivayut-tragediyu-v-donetske-i-rasprostranyayut-feyki-1038132479.html

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