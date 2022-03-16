https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/armiya-rossii-porazila-128-obektov-voennoy-infrastruktury-ukrainy-za-sutki-1038142866.html
Армия России поразила 128 объектов военной инфраструктуры Украины за сутки
Армия России поразила 128 объектов военной инфраструктуры Украины за сутки
По заявлению Минобороны России, в ходе специальной операции удары производятся только по военным объектам и военной технике противника, мирному населению... 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T11:28+0300
2022-03-16T11:28+0300
2022-03-16T11:37+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/10/1038142829_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_0d90c19103e2e64218aa33b82930e7eb.jpg
СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили 128 объектов военной инфраструктуры Украины за сутки, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова. По сообщению Минобороны России, с момента начала специальной военной операции российской армией были уничтожены 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронемашин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники.Также Конашенков добавил, что группировка войск ЛНР продолжает наступление и ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка, а подразделения ДНР взяли под контроль Михайловку, Ставку, Ботманку, Васильевку и ведут бой за Верхнеторецкое.Российская сторона не раз указывала мировому сообществу на преступления Киева, но проблема игнорировалась западными странами. В частности, 14 марта вследствие удара украинских военных по Донецку с использованием ракеты "Точка-У", погибло двадцать человек и девять получили ранения.По заявлению президента России Владимира Путина, целью военной спецоперации на Украине является защита жителей республик Донбасса от действий украинского режима, и об оккупации страны речи не идет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/lavrov-na-zapade-zamalchivayut-tragediyu-v-donetske-i-rasprostranyayut-feyki-1038132479.html
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/10/1038142829_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_0fb90bdf4f86e3f140ab9b1495234cb0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, новости, украина
Армия России поразила 128 объектов военной инфраструктуры Украины за сутки
11:28 16.03.2022 (обновлено: 11:37 16.03.2022) Подписаться на
По заявлению Минобороны России, в ходе специальной операции удары производятся только по военным объектам и военной технике противника, мирному населению страны ничего не угрожает.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik.
Вооруженные силы России уничтожили 128 объектов военной инфраструктуры Украины за сутки, пишет РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.
"За сутки российскими силами сбиты 2 украинских Су-25 в районе Чернигова и 1 МиГ-29 в районе Новой Быковки, а также 4 беспилотника, поражены 128 военных объектов Украины, среди них ЗРК "Бук-М1", ЗРК "Оса", 4 радиолокационные станции обнаружения и указания, 4 командных пункта, 7 складов вооружения и боеприпасов, 68 мест скопления боевой техники", – заявил Конашенков.
По сообщению Минобороны России, с момента начала специальной военной операции российской армией были уничтожены 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронемашин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники.
Также Конашенков добавил, что группировка войск ЛНР продолжает наступление и ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка, а подразделения ДНР взяли под контроль Михайловку, Ставку, Ботманку, Васильевку и ведут бой за Верхнеторецкое.
Российская сторона не раз указывала мировому сообществу на преступления Киева, но проблема игнорировалась западными странами. В частности, 14 марта вследствие удара украинских военных по Донецку с использованием ракеты "Точка-У", погибло двадцать человек и девять получили ранения.
По заявлению президента России Владимира Путина, целью военной спецоперации на Украине является защита жителей республик Донбасса от действий украинского режима, и об оккупации страны речи не идет.