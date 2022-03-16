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https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/batal-chezhiya-provedet-reytingovyy-boy-v-moskve-1038142067.html
Батал Чежия проведет рейтинговый бой в Москве
Батал Чежия проведет рейтинговый бой в Москве
Всего на профессиональном ринге Батал Чежия провел 14 боев – в десяти из них он одержал победу, две встречи завершились вничью и в двух потерпел поражение. 16.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Рейтинговый бой абхазского спортсмена Батала Чежия состоится 19 марта в рамках вечера бокса в УСК "Крылья Советов" в Москве, сообщает Госкомспорта Абхазии.Соперником Чежия станет боксер из Таджикистана Махмадражаб Шарипов. Спортсмены выступают во второй средней весовой категории, бой будет шестираундовым. Трансляцию боя можно будет посмотреть на телеканале "Спортивный".Батал Чежия провел 14 боев на профессиональном ринге, в которых одержал десять побед, потерпел два поражения и два боя окончились вничью. Он обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В российском рейтинге абхазский боксер занимает 13-ю строчку, в мировом – 208-ю.
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Батал Чежия проведет рейтинговый бой в Москве

11:15 16.03.2022 (обновлено: 12:16 16.03.2022)
© Screenshot: Youtube/Аспорт АдунеиБатал Чежия
Батал Чежия - Sputnik Абхазия, 1920, 16.03.2022
© Screenshot: Youtube/Аспорт Адунеи
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Всего на профессиональном ринге Батал Чежия провел 14 боев – в десяти из них он одержал победу, две встречи завершились вничью и в двух потерпел поражение.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Рейтинговый бой абхазского спортсмена Батала Чежия состоится 19 марта в рамках вечера бокса в УСК "Крылья Советов" в Москве, сообщает Госкомспорта Абхазии.
Соперником Чежия станет боксер из Таджикистана Махмадражаб Шарипов. Спортсмены выступают во второй средней весовой категории, бой будет шестираундовым.
Трансляцию боя можно будет посмотреть на телеканале "Спортивный".
Батал Чежия провел 14 боев на профессиональном ринге, в которых одержал десять побед, потерпел два поражения и два боя окончились вничью. Он обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В российском рейтинге абхазский боксер занимает 13-ю строчку, в мировом – 208-ю.
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