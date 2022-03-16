https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/chast-abkhazii-na-chas-ostanetsya-bez-sveta-1038141796.html

Часть Абхазии на час останется без света

Часть Абхазии на час останется без света

Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры на фоне повышенного потребления и низкой собираемости за свет привели к системному кризису энергетической... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T10:54+0300

2022-03-16T10:54+0300

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Западная часть Абхазии и Сухум останутся без электроэнергии на час, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/vneseny-izmeneniya-v-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektrichestva-v-abkhazii-1038116908.html

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черноморэнерго, свет, новости, электричество