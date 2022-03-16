https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/chast-abkhazii-na-chas-ostanetsya-bez-sveta-1038141796.html
Часть Абхазии на час останется без света
Часть Абхазии на час останется без света
Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры на фоне повышенного потребления и низкой собираемости за свет привели к системному кризису энергетической... 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T10:54+0300
2022-03-16T10:54+0300
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Западная часть Абхазии и Сухум останутся без электроэнергии на час, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/vneseny-izmeneniya-v-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektrichestva-v-abkhazii-1038116908.html
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черноморэнерго, свет, новости, электричество
Часть Абхазии на час останется без света
10:54 16.03.2022 (обновлено: 10:57 16.03.2022) Подписаться на
Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры на фоне повышенного потребления и низкой собираемости за свет привели к системному кризису энергетической отрасли Абхазии.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik.
Западная часть Абхазии и Сухум останутся без электроэнергии на час, сообщает
пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
В связи с проведением работ, с 11:00 до 12:00 на ПС Бзыбь будут обесточены Пицунда, поселки Алахадзы и Бзыбь, Гудаутский район, Сухумский район и город Сухум.
С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.