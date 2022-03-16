https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-pitevoy-vody-v-chetverg-17-marta-1038145802.html

Часть Сухума останется без питьевой воды в четверг 17 марта

Часть Сухума останется без питьевой воды в четверг 17 марта

Отсутствие питьевой воды связано с запланированными работами по ремонту сухумского водопровода 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T14:30+0300

2022-03-16T14:30+0300

2022-03-16T14:31+0300

в абхазии

водоснабжение

сухум

абхазия

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи воды 17 марта, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала". Приостановка водоснабжения связана с ремонтными работами на участках улица Когония – улица Инал-ипа, улица Когония – улица Калмыкова, а также по улицам Воронова и Бегуаа.Сухумский "Водоканал" приносит извинения за временные неудобства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/zhizn-bez-vody-pochemu-sukhum-stradaet-ot-obezvozhivaniya-1036575775.html

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водоснабжение, сухум, абхазия