https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-pitevoy-vody-v-chetverg-17-marta-1038145802.html
Часть Сухума останется без питьевой воды в четверг 17 марта
Часть Сухума останется без питьевой воды в четверг 17 марта
Отсутствие питьевой воды связано с запланированными работами по ремонту сухумского водопровода 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T14:30+0300
2022-03-16T14:30+0300
2022-03-16T14:31+0300
в абхазии
водоснабжение
сухум
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи воды 17 марта, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала". Приостановка водоснабжения связана с ремонтными работами на участках улица Когония – улица Инал-ипа, улица Когония – улица Калмыкова, а также по улицам Воронова и Бегуаа.Сухумский "Водоканал" приносит извинения за временные неудобства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/zhizn-bez-vody-pochemu-sukhum-stradaet-ot-obezvozhivaniya-1036575775.html
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водоснабжение, сухум, абхазия
Часть Сухума останется без питьевой воды в четверг 17 марта
14:30 16.03.2022 (обновлено: 14:31 16.03.2022) Подписаться на
Отсутствие питьевой воды связано с запланированными работами по ремонту сухумского водопровода
СУХУМ, 16 мар – Sputnik.
Часть Сухума останется без подачи воды 17 марта, сообщает
пресс-служба столичного "Водоканала".
Подача питьевой воды будет прекращена с 00:00 до 20:00 в следующих районах абхазской столицы: улица Эшба, Колос, улица Адыгейская, нагорная и центральная части города, район ВИЭМа.
Приостановка водоснабжения связана с ремонтными работами на участках улица Когония – улица Инал-ипа, улица Когония – улица Калмыкова, а также по улицам Воронова и Бегуаа.
Сухумский "Водоканал" приносит извинения за временные неудобства.