https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/zhizn-bez-vody-pochemu-sukhum-stradaet-ot-obezvozhivaniya-1036575775.html

Жизнь без воды: почему Сухум страдает от обезвоживания

Жизнь без воды: почему Сухум страдает от обезвоживания

Третьи сутки большинство жителей Сухума остаются без подачи воды. В администрации столицы объясняют – никаких ремонтных работ, дело в свете. 03.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-03T13:22+0300

2021-12-03T13:22+0300

2021-12-03T13:43+0300

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Из-за низкого напряжения насосные станции не могут работать, соответственно до кранов вода так и не доходит.Диалоги у родникаУтро начинается не с кофе - тратить на него воду, когда нечем даже умыться, верх безрассудства."Допиваем кофе из последних чистых чашек", - пишет в семейном чате самая отважная родственница. Другие говорят, детей в школу не отправили, не смогли искупать вечером. Все рассказы подкрепляются проклятиями в адрес причастных и непричастных.Коллега опаздывает на планерку. Говорит, с ночи воды нет, а привычка мыть каждое утро голову есть. Пришлось, говорит, греть воду из бутылочек на газе и так мыть. Между делом, еще и свет выключили, вот и опоздала."А у меня дома уже давно штук 15 пятилитровок стоят, все наполненные. Я подготовлена. Утром сестра пришла и просила у меня бутылочку", - рассказывает коллега.Еще одна коллега проснулась без воды и света. Кто-то в редакции отправил детей в школу без завтрака."С ночи весь дом остыл, холодно, вставать не хотелось, умывались последними каплями воды, как так жить. Благо, хоть в раковине посуды не так много", - жалуется она.В соцсетях люди обмениваются информацией о месторасположении источников.С утра у родника на улице Чанба, где уже два дня нет воды, выстроилась очередь. Кто-то в руках тащит по пять пятилитровых контейнера, другие подошли к делу серьезней – принесли двадцатилитровую тару.- Уже несколько дней воды нет у нас. А, когда есть, ее караулить надо, дежурить у крана. Чтоб быстро успеть искупаться и лечь спать. В доме ссоримся, кто первый пойдет в ванну, - делятся местные историями.- Конечно, насосы не будут работать. У меня дома свет просто для вида горит. Ничего не тянет, ни печка, ни холодильник, одна лампа горит и все, - подхватывает мужчина, который пришел к роднику с литровыми бутылками.- Мы тут на Чанба постоянно от воды страдаем. Она нас либо топит, либо ее вообще нет, - смеется от своей же остроумной шутки другой "пострадавший".Жители делятся планами, говорят, теперь нужно развести один большой костер и греть воду в котлах, чтоб отмыть от жира посуду и немного себя.Ни воды, ни работыНекоторые страдают от воды не только дома, но и на работе.В парикмахерских бум – девушки занимают очередь, чтобы успеть помыть перед работой голову и успеть хотя бы высушить ее. Но такие услуги достанешь далеко не везде."У нас, конечно, есть бак. Но при таком потоке людей он хватит нам не больше чем на день-полтора. А дальше, не знаем, что будем делать", - рассказала сотрудница популярного салона красоты.На полдня воды осталось и у столовой в центре города, где мест в обеденный перерыв не найти.- А дальше что будете делать? – спрашиваю у администратора.- Покупать воду. А что мне делать? Работу остановить не могу, придется выкручиваться, - говорит она.Автомойки тоже страдают. Объехали несколько, в пару местах были выручающие баки, на одной работа остановилась."Не можем принимать клиентов уже два дня. Просто так сижу охраняю", - сказал сотрудник.Когда вода в кранах затечет доподлинно неизвестно.Пока писала текст, подруга прислала фото – пришлось нести на работу утюжок для волос, там хоть свет есть. Жалуется, "в ход пошли рубашки мужа, мои закончились". Вспоминаю, что вчера загрузила машинку и даже включила ее "на автомате". Вещи все еще лежат в ожидании воды, как и жители Сухума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/nazvana-prichina-iz-za-kotoroy-chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-1036566903.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/vodokanal-soobschil-ob-avarii-na-vodovode-v-sukhume-1036569658.html

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новости, водоснабжение, сухум