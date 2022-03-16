https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/chernomorenergo-vvedet-dopolnitelnye-ogranicheniya-po-nagruzkam-1038144487.html
"Черноморэнерго" введет дополнительные ограничения по нагрузкам
"Черноморэнерго" введет дополнительные ограничения по нагрузкам
С декабря 2021 года большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. Отключения света в холодное время года в основном связаны с тем, что растущее... 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T13:10+0300
2022-03-16T13:10+0300
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. "Черноморэнерго" вводит новые ограничения по нагрузкам из-за дефицита трансформаторных мощностей, сообщает пресс-служба предприятия. Причиной отключений стала критическая ситуация на подстанциях, связанная с перегрузкой отходящих линий из-за похолодания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/chernomorenergo-vozobnovit-dnevnye-otklyucheniya-elektrichestva-v-vostochnykh-rayonakh-1038110757.html
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черноморэнерго, новости, электроэнергия
"Черноморэнерго" введет дополнительные ограничения по нагрузкам
13:10 16.03.2022 (обновлено: 13:22 16.03.2022) Подписаться на
С декабря 2021 года большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. Отключения света в холодное время года в основном связаны с тем, что растущее потребление приводит к перегрузками изношенных электросетей.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik
. "Черноморэнерго" вводит новые ограничения по нагрузкам из-за дефицита трансформаторных мощностей, сообщает
пресс-служба предприятия.
Ограничения коснутся подстанций "Баслат", "ИЭПиТ" и "Сухум-1", которые не входят в общий график. Отключения будут происходить в зависимости от нагрузок.
Причиной отключений стала критическая ситуация на подстанциях, связанная с перегрузкой отходящих линий из-за похолодания.