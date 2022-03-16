https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/ekspert-nazval-sotsseti-oruzhiem-v-rukakh-zapada-1038140696.html

Эксперт назвал соцсети оружием в руках Запада

Эксперт назвал соцсети оружием в руках Запада

На фоне проведения военной спецоперации западные социальные сети ввели ограничения на деятельность ряда российских СМИ - таких как Russia Today и агентства... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T10:02+0300

2022-03-16T10:02+0300

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Социальные сети Facebook и Twitter стали не медиа, а орудием войны, развязанной западными странами против России, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричарда Блэка. По словам Ричарда Блэка, американских граждан "заваливают" антироссийской ложью с помощью пропагандистских машин, в которые превратились самые популярные социальные сети. Кроме того, по словам эксперта, все действия западных стран рассчитаны на то, чтобы устранить действующую в России власть "либо физически, либо посредством цветной революции".После начала военной спецоперации России американская компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, сняла с пользователей некоторых восточноевропейских стран, в том числе и Украины, некоторые ограничения. В частности, им разрешили призывать к насилию в отношении российских военных и даже президентов России и Белоруссии. В связи с этим Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело и просит признать компанию Meta экстремистской и запретить ее деятельность на территории страны. Обе социальные сети уже заблокированы Роскомнадзором и недоступны в России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/lavrov-na-zapade-zamalchivayut-tragediyu-v-donetske-i-rasprostranyayut-feyki-1038132479.html

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