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Эксперт назвал соцсети оружием в руках Запада
Эксперт назвал соцсети оружием в руках Запада
На фоне проведения военной спецоперации западные социальные сети ввели ограничения на деятельность ряда российских СМИ - таких как Russia Today и агентства... 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T10:02+0300
2022-03-16T10:02+0300
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Социальные сети Facebook и Twitter стали не медиа, а орудием войны, развязанной западными странами против России, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричарда Блэка. По словам Ричарда Блэка, американских граждан "заваливают" антироссийской ложью с помощью пропагандистских машин, в которые превратились самые популярные социальные сети. Кроме того, по словам эксперта, все действия западных стран рассчитаны на то, чтобы устранить действующую в России власть "либо физически, либо посредством цветной революции".После начала военной спецоперации России американская компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, сняла с пользователей некоторых восточноевропейских стран, в том числе и Украины, некоторые ограничения. В частности, им разрешили призывать к насилию в отношении российских военных и даже президентов России и Белоруссии. В связи с этим Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело и просит признать компанию Meta экстремистской и запретить ее деятельность на территории страны. Обе социальные сети уже заблокированы Роскомнадзором и недоступны в России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/lavrov-na-zapade-zamalchivayut-tragediyu-v-donetske-i-rasprostranyayut-feyki-1038132479.html
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Эксперт назвал соцсети оружием в руках Запада
10:02 16.03.2022 (обновлено: 11:05 16.03.2022) Подписаться на
На фоне проведения военной спецоперации западные социальные сети ввели ограничения на деятельность ряда российских СМИ - таких как Russia Today и агентства Sputnik. Москва настаивает на том, что эти действия можно трактовать как объявление информационной войны России.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik.
Социальные сети Facebook и Twitter стали не медиа, а орудием войны, развязанной западными странами против России, пишет РИА Новости
со ссылкой на представителя "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричарда Блэка.
"Их лицемерие за гранью понимания. С одной стороны, они помечают политические идеи, которые не являются политкорректными. С другой стороны, они теперь проводят политику, которая позволяет наиболее жесткие и яростные ненавистнические высказывания, если они звучат против России. От такого бы Геббельс покраснел", – заявил Блэк.
По словам Ричарда Блэка, американских граждан "заваливают" антироссийской ложью с помощью пропагандистских машин, в которые превратились самые популярные социальные сети.
Кроме того, по словам эксперта, все действия западных стран рассчитаны на то, чтобы устранить действующую в России власть "либо физически, либо посредством цветной революции".
"С нашей точки зрения, президент Путин был вынужден ответить и сказать: мы, Россия, являемся суверенным государством и наш народ должен быть защищен. И он поступил так, как требовалось для защиты этого суверенитета", – указал он.
После начала военной спецоперации России американская компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, сняла с пользователей некоторых восточноевропейских стран, в том числе и Украины, некоторые ограничения. В частности, им разрешили призывать к насилию в отношении российских военных и даже президентов России и Белоруссии.
В связи с этим Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело и просит признать компанию Meta экстремистской и запретить ее деятельность на территории страны. Обе социальные сети уже заблокированы Роскомнадзором и недоступны в России.