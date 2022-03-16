https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/irina-anua-utverzhdena-v-dolzhnosti-glavvracha-psikhiatricheskoy-bolnitsy-1038149421.html

Ирина Ануа утверждена в должности главврача психиатрической больницы

Ирина Ануа утверждена в должности главврача психиатрической больницы

Медик Ирина Ануа исполняла обязанности главного врача психиатрической больницы с сентября 2021 года. 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T16:15+0300

2022-03-16T16:15+0300

2022-03-16T16:26+0300

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Министр здравоохранения Эдуард Бутба утвердил Ирину Ануа на должность главврача Республиканской специализированной психиатрической больницы, сообщает Минздрав.Глава ведомства Эдуард Бутба объявил о своем решении коллективу медучреждения.Со своей стороны Ануа поблагодарила Бутба за оказанное ей доверие, отметив, что задачи данного специализированного медучреждения непростые и выполнять их нужно в команде."Будем работать сообща во благо нашего дела", – пообещала она. Ирина Ануа исполняла обязанности главврача психбольницы с 22 сентября 2021 года. Бывший руководитель Георгий Кортава был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210924/Anua-o-nuzhdakh-psikhbolnitsy-Abkhazii-kabinety-v-rayonakh-kadry-oborudovanie-i-zakon--1033272449.html

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