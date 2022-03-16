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Ирина Ануа утверждена в должности главврача психиатрической больницы
Ирина Ануа утверждена в должности главврача психиатрической больницы
Медик Ирина Ануа исполняла обязанности главного врача психиатрической больницы с сентября 2021 года. 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T16:15+0300
2022-03-16T16:15+0300
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Министр здравоохранения Эдуард Бутба утвердил Ирину Ануа на должность главврача Республиканской специализированной психиатрической больницы, сообщает Минздрав.Глава ведомства Эдуард Бутба объявил о своем решении коллективу медучреждения.Со своей стороны Ануа поблагодарила Бутба за оказанное ей доверие, отметив, что задачи данного специализированного медучреждения непростые и выполнять их нужно в команде."Будем работать сообща во благо нашего дела", – пообещала она. Ирина Ануа исполняла обязанности главврача психбольницы с 22 сентября 2021 года. Бывший руководитель Георгий Кортава был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210924/Anua-o-nuzhdakh-psikhbolnitsy-Abkhazii-kabinety-v-rayonakh-kadry-oborudovanie-i-zakon--1033272449.html
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новости, здравоохранение
Ирина Ануа утверждена в должности главврача психиатрической больницы
16:15 16.03.2022 (обновлено: 16:26 16.03.2022) Подписаться на
Медик Ирина Ануа исполняла обязанности главного врача психиатрической больницы с сентября 2021 года.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба утвердил Ирину Ануа на должность главврача Республиканской специализированной психиатрической больницы, сообщает
Минздрав.
Глава ведомства Эдуард Бутба объявил о своем решении коллективу медучреждения.
"Ирина Михайловна некоторое время исполняла обязанности главврача больницы, и вы знакомы с ее работой. В больнице есть ряд важных задач, которые мы будем решать совместно. Минздрав оказывает необходимую помощь и будет продолжать в дальнейшем", – сказал министр.
Со своей стороны Ануа поблагодарила Бутба за оказанное ей доверие, отметив, что задачи данного специализированного медучреждения непростые и выполнять их нужно в команде.
"Будем работать сообща во благо нашего дела", – пообещала она.
Ирина Ануа исполняла обязанности главврача психбольницы с 22 сентября 2021 года. Бывший руководитель Георгий Кортава был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.