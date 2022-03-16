https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/kievskie-vlasti-otkazalis-vyvodit-voyska-iz-donbassa-zayavil-putin-1038151383.html
Киевские власти отказались выводить войска из Донбасса, заявил Путин
Киевские власти отказались выводить войска из Донбасса, заявил Путин
Спецоперация России по демилитаризации Украины длится три недели, российская армия и отряды ДНР и ЛНР освобождают новые населенные пункты, но об оккупации... 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T17:31+0300
2022-03-16T17:31+0300
2022-03-16T17:48+0300
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Властям Украины по разным каналам было предложено вывести свои войска из Донбасса, но они не захотели, передает РИА Новости заявление президента России Владимира Путина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/putin-zayavil-chto-spetsoperatsiya-na-ukraine-prokhodit-strogo-po-planu-1038150864.html
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Киевские власти отказались выводить войска из Донбасса, заявил Путин
17:31 16.03.2022 (обновлено: 17:48 16.03.2022) Подписаться на
Спецоперация России по демилитаризации Украины длится три недели, российская армия и отряды ДНР и ЛНР освобождают новые населенные пункты, но об оккупации Украины речи не идет.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik.
Властям Украины по разным каналам было предложено вывести свои войска из Донбасса, но они не захотели, передает РИА Новости
заявление президента России Владимира Путина.
"В самом начале операции на Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели, но что же, это их решение", – сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.