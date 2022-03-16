https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/komitet-ministrov-soveta-evropy-isklyuchil-rossiyu-iz-organizatsii-1038150070.html

Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации

Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации

Совет Европы — международная организация, содействующая сотрудничеству стран в сфере прав и свобод человека и гражданина. Россия вступила в СЕ в 1996 году и... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T16:51+0300

2022-03-16T16:51+0300

2022-03-16T16:58+0300

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Члены Комитета министров Совета Европы в ходе заседания приняли решение о прекращении членства России в организации, сообщает сайт Совета Европы. Ранее консультативный орган СЕ, Парламентская Ассамблея, включающая в себя представителей парламентов всех государств-членов, поддержала призыв к Комитету министров об исключении России из организации. За проект проголосовало 216 депутатов, трое воздержались, против не проголосовал никто.Ранее вице-спикер Государственной Думы России и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявлял о том, что Россия уже приняла решение о выходе из организации, соответствующее письмо было передано генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович Бурич.По заявлению министерства иностранных дел, выход из Совета Европы не повлияет на права и свободы российских граждан, а выполнение уже принятых постановлений Европейского Суда по правам человека продолжится, если они не противоречат российской Конституции.Совет Европы был основан в 1949 году и является старейшей международной организацией в Европе. Одним из самых значимых достижений СЕ считается разработка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/mid-nedruzhestvennye-deystviya-v-adres-rossii-navyazany-evrope-izvne-1038141694.html

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