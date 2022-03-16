https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/mid-nedruzhestvennye-deystviya-v-adres-rossii-navyazany-evrope-izvne-1038141694.html
МИД России: недружественные действия в адрес России навязаны Европе извне
МИД России: недружественные действия в адрес России навязаны Европе извне
Российские власти неоднократно заявляли о том, что на западные санкции последует адекватный ответ, это касается как экономических ограничений, так и... 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T11:45+0300
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Действия европейских стран, направленные против России, не являются их собственным выбором и подсказаны извне, пишет РИА Новости со ссылкой на директора Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрия Пилипсона.По словам дипломата, США и Европа действуют в духе так называемой евроатлантической солидарности, но власти некоторых из европейских стран стремятся особенно "выслужиться" перед Вашингтоном и Брюсселем, показывая ярое неприятие событий на Украине.В частности, говоря о высылке российских дипломатов из Болгарии и Черногории, Пилипсон заметил, что никаких внятных обоснований и доказательств "неподобающей" деятельности россиян представлено не было, что говорит о том, что эти меры носят исключительно политический характер и являются частью развернутой коллективным Западом "кампании по очернению России".Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля и вызвала поток острой критики со стороны США и большей части стран Европы. Объявляя о начале операции, президент России Владимир Путин объявил ее целью защиту населения Донбасса, на протяжении восьми лет страдавших от действий киевского режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/evropa-predaet-ukrainu-po-chastyam-i-tselikom-1038141106.html
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МИД России: недружественные действия в адрес России навязаны Европе извне
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Российские власти неоднократно заявляли о том, что на западные санкции последует адекватный ответ, это касается как экономических ограничений, так и дипломатической сферы.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik.
Действия европейских стран, направленные против России, не являются их собственным выбором и подсказаны извне, пишет РИА Новости
со ссылкой на директора Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрия Пилипсона.
"Недружественные действия, явно подсказанные извне, неизбежно ведут к дальнейшему усилению конфронтации, чреваты разрушительными последствиями для наших двусторонних отношений, отравляют и без того нездоровую геополитическую атмосферу в Европе. Это точно не наш выбор", – заявил Пилипсон.
По словам дипломата, США и Европа действуют в духе так называемой евроатлантической солидарности, но власти некоторых из европейских стран стремятся особенно "выслужиться" перед Вашингтоном и Брюсселем, показывая ярое неприятие событий на Украине.
В частности, говоря о высылке российских дипломатов из Болгарии и Черногории, Пилипсон заметил, что никаких внятных обоснований и доказательств "неподобающей" деятельности россиян представлено не было, что говорит о том, что эти меры носят исключительно политический характер и являются частью развернутой коллективным Западом "кампании по очернению России".
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля и вызвала поток острой критики со стороны США и большей части стран Европы. Объявляя о начале операции, президент России Владимир Путин объявил ее целью защиту населения Донбасса, на протяжении восьми лет страдавших от действий киевского режима.