https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/mid-nedruzhestvennye-deystviya-v-adres-rossii-navyazany-evrope-izvne-1038141694.html

МИД России: недружественные действия в адрес России навязаны Европе извне

МИД России: недружественные действия в адрес России навязаны Европе извне

Российские власти неоднократно заявляли о том, что на западные санкции последует адекватный ответ, это касается как экономических ограничений, так и... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T11:45+0300

2022-03-16T11:45+0300

2022-03-16T11:45+0300

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Действия европейских стран, направленные против России, не являются их собственным выбором и подсказаны извне, пишет РИА Новости со ссылкой на директора Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрия Пилипсона.По словам дипломата, США и Европа действуют в духе так называемой евроатлантической солидарности, но власти некоторых из европейских стран стремятся особенно "выслужиться" перед Вашингтоном и Брюсселем, показывая ярое неприятие событий на Украине.В частности, говоря о высылке российских дипломатов из Болгарии и Черногории, Пилипсон заметил, что никаких внятных обоснований и доказательств "неподобающей" деятельности россиян представлено не было, что говорит о том, что эти меры носят исключительно политический характер и являются частью развернутой коллективным Западом "кампании по очернению России".Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля и вызвала поток острой критики со стороны США и большей части стран Европы. Объявляя о начале операции, президент России Владимир Путин объявил ее целью защиту населения Донбасса, на протяжении восьми лет страдавших от действий киевского режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/evropa-predaet-ukrainu-po-chastyam-i-tselikom-1038141106.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/rossiya-vvela-personalnye-sanktsii-protiv-prezidenta-i-gossekretarya-ssha--1038132697.html

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