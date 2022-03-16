https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/kontsert-rekviem-po-pogibshim-zaschitnikam-abkhazii-proshel-v-gosfilarmonii-1038154794.html

Концерт-реквием по погибшим защитникам Абхазии прошел в госфилармонии

Концерт-реквием по погибшим защитникам Абхазии прошел в госфилармонии

Памятные мероприятия в ознаменование 29-й годовщины Мартовского наступления прошли в районах и столице Абхазии 15 и 16 марта. 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T20:10+0300

2022-03-16T20:10+0300

2022-03-16T21:56+0300

в абхазии

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ежегодный концерт "Памяти павших в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.Концерт-реквием представил лучшие тематические произведения мировой классики в исполнении профессиональных артистов и музыкантов.В концерте приняли участие солисты Абхазской государственной филармонии – Асида Шакая, Елена Анкваб, Нана Черкезия, Альдона Цкуа, Нугзар Какалия, Алхас Ферзба, Астанда Джикирба, а также музыканты Челябинской государственной филармонии и артисты Абхазского государственного молодежного театра – Альдона Адлейба, Лана Гергия, Эсма Шуген, Ахра Кварчия.В программе концерта были Бах, Гендель, Прайснер, Киляр, Вилла Лобос, Рахманинов, Гомес, Масканьи, Вавилов, Шуман. Также в концерте прозвучали стихи Лели Тванба, Рушбея Смыр и Рауля Ласурия.Впервые ежегодный концерт "Памяти павших в Отечественной войне Абхазии 1992–1993 годов" прошел в 2015 году. Автором проекта стала заслуженная артистка Абхазии, художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия.Начавшееся в ночь с 15 на 16 марта наступление абхазской армии по освобождению Сухума от грузинских захватчиков не увенчалось успехом. После кровопролитных боев абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции - за Гумисту. В боях за столицу Абхазии в марте 1993 года, по разным данным, погибло 222 защитника родины, еще 23 пропали без вести.Впоследствии Мартовская операция была оценена как неудачная с точки зрения военной тактики. Выяснилось, что в ходе наступления имели место серьезные просчеты, такие как несогласованность действий подразделений, нечеткое выполнение приказов. Но именно благодаря трагическим урокам Мартовского наступления стало очевидно, что для взятия Сухума необходимо овладеть господствующими высотами на северных подступах к столице. Фактически в марте и была отработана правильная тактика, успешно примененная в июле-сентябре 1993 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/vystavka-fotografiy-boytsov-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-otkrylas-v-gudaute-1038148408.html

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отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, культура, опера, артисты, филармония