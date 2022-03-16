https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/vystavka-fotografiy-boytsov-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-otkrylas-v-gudaute-1038148408.html

Выставка фотографий бойцов, погибших в Мартовском наступлении, открылась в Гудауте

Выставка фотографий бойцов, погибших в Мартовском наступлении, открылась в Гудауте

На выставке в Гудаутском музее имени Сергея Дбар представили фотографии 222 защитников Абхазии, отдавших жизни в Мартовской наступательной операции 1993 года. 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T16:07+0300

2022-03-16T16:07+0300

2022-03-16T16:22+0300

в абхазии

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

холодный март 1993

гудаута

новости

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ГУДАУТА, 16 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка фотографий бойцов абхазской армии, погибших в ходе Мартовского наступления, открылась в Государственном гудаутском музее имени Сергея Дбар в среду, 16 марта.Как уточнила и.о. директора музея Гугуца Джикирба, экспозиция будет открыта до 25 марта. На ней представлено 222 снимка, более 30 архивных фотографий вскрытия братской могилы в Сухуме, сделанных журналистом Виталием Кецба, а также список с именами 16 добровольцев из России, чьи портреты не сохранились.Джикирба обратилась с просьбой связаться с сотрудниками музея всех, кто обладает какой-либо информацией об этих людях или же знал их лично.Также она рассказала о судьбе некоторых защитников республики, которым не удалось вернуться домой живыми. Среди них был Герой Абхазии Заурбей Вардания из села Звандрипш."Он был командиром Новоафонской роты. В Мартовской операции получил ранение, но отказался возвращаться на исходные позиции. Лишь попросил перевязать его раны и оставить в одном из ближайших домов, чтобы его однополчане могли продолжить наступление. Грузины нашли его в том доме и убили", – поделилась Джикирба.Судьба десятков людей, пропавших без вести в период Мартовской наступательной операции, все еще неизвестна, с сожалением отметила Гугуца Джикирба и назвала несколько имен – Вячеслав Аджба, Адгур Цышба, Тарас Барциц, Мераб Базба, Зураб Кайтан, Руслан Цвейба, Резо Хварцкия, Валерий Отырба.Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Замир Чкок на представленных фотографиях узнал многих своих однополчан, друзей и родственников. Среди них был его командир Даур Ахба, который в мирное время работал директором школы в селе Куланырхуа. Он погиб 16 марта на 33-м году жизни."Он был единственным сыном в семье и был простым директором школы, но патриотизм в нем был безграничен. Умел найти правильные слова, поднять боевой дух. Во время Мартовской операции он шел впереди всех и был убит пулеметчиком", – вспомнил Чкок.Он добавил, что Даур Ахба был похоронен противниками в общей могиле в Сухуме, и вернуть его тело семье удалось лишь после окончания войны.Фотография улыбающегося 16-летнего добровольца из Кабардино-Балкарии Валерия Берхамова, который погиб в Мартовском наступлении, знакома многим жителям страны и в особенности пользователям социальных сетей. Замир Чкок познакомился с ним на одной из военных позиций."Совсем юный был. Видите эту улыбку на его лице, он и в жизни был таким. Я его хорошо помню", – сказал Чкок.По словам Замира Чкок, провал той операции во многом был связан с тем, что Абхазской армии хотелось быстрее освободить свою страну от захватчиков и обрадовать свой народ победой. Он предположил, что именно спешка стала причиной плохой организации операции и отсутствия слаженности действий."Мы смотрели на реку и понимали, что за ней сердце нашей страны, наша земля, и все горели желанием ее вернуть. Погода была примерно, как сегодня, – шел мокрый снег, было холодно. Несмотря на это, мы пробовали переплыть реку в ледяной воде, а некоторые даже делали это несколько раз, так как нужно было вытаскивать раненых", – вспомнил собеседник.При всем этом, уточнил Чкок, неудача в Мартовской наступательной операции не сломила бойцов и весь абхазский народ. Иначе все жертвы были бы напрасны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/pamyatnaya-tseremoniya-v-chest-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-proshla-v-gagre-1038147304.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/pamyat-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-voinov-abkhazii-pochtili-v-gudaute-1038144700.html

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отечественная война народа абхазии (1992-1993), холодный март 1993, гудаута, новости