https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/minoborony-rossii-zayavilo-o-gotovyascheysya-sbu-provokatsii-s-primeneniem-yadovitykh-veschestv-1038155983.html
Минобороны России заявило о готовящейся СБУ провокации с применением ядовитых веществ
Минобороны России заявило о готовящейся СБУ провокации с применением ядовитых веществ
Ранее украинские войска пытались атаковать Каховскую ГЭС, взятую Россией под контроль, и взорвали корпус Физико-технического института в Харькове, в котором... 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T21:18+0300
2022-03-16T21:18+0300
2022-03-16T21:20+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
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новости
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Министерство обороны России заявило о том, что Служба безопасности Украины при поддержке Запада готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя минобороны России Игоря Конашенкова.Конашенков добавил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, выполняет взятые на себя международные обязательства и уничтожила все запасы химических боеприпасов, и потому такие типы вооружений не могут быть задействованы в ходе спецоперации. Также представитель Минобороны добавил, что в захваченной российскими войсками боевой документации имеется подробная карта Украины с нанесенными на нее объектами и типами хранящихся ядовитых веществ, поэтому любая попытка провокаций со стороны СБУ будет раскрыта. По словам Конашенкова, все опасные объекты на освобожденной территории берутся под контроль. Ранее украинские войска пытались организовать провокацию на Запорожской ГЭС - открыв огонь по подразделению Росгвардии, они хотели вынудить российские войска обстрелять атомную электростанцию. После этого украинскими националистами был нанесен удар по объектам, обеспечивающим подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС. В данный момент станция питается электроэнергией из Белоруссии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/ukraina-ne-idet-v-nato-kotoraya-pytaetsya-ovladet-ukrainoy-1038155118.html
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украина, министерство обороны рф, новости
Минобороны России заявило о готовящейся СБУ провокации с применением ядовитых веществ
21:18 16.03.2022 (обновлено: 21:20 16.03.2022) Подписаться на
Ранее украинские войска пытались атаковать Каховскую ГЭС, взятую Россией под контроль, и взорвали корпус Физико-технического института в Харькове, в котором расположена экспериментальная ядерная установка, все это Минобороны расценивает как провокации со стороны ВСУ.
СУХУМ, 16 мар - Sputnik.
Министерство обороны России заявило о том, что Служба безопасности Украины при поддержке Запада готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя минобороны России Игоря Конашенкова.
"Целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины", — заявил он во время брифинга.
Конашенков добавил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, выполняет взятые на себя международные обязательства и уничтожила все запасы химических боеприпасов, и потому такие типы вооружений не могут быть задействованы в ходе спецоперации.
Также представитель Минобороны добавил, что в захваченной российскими войсками боевой документации имеется подробная карта Украины с нанесенными на нее объектами и типами хранящихся ядовитых веществ, поэтому любая попытка провокаций со стороны СБУ будет раскрыта. По словам Конашенкова, все опасные объекты на освобожденной территории берутся под контроль.
Ранее украинские войска пытались
организовать провокацию на Запорожской ГЭС - открыв огонь по подразделению Росгвардии, они хотели вынудить российские войска обстрелять атомную электростанцию.
После этого украинскими националистами был нанесен удар по объектам, обеспечивающим подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС. В данный момент станция питается электроэнергией из Белоруссии.