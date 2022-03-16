https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/minoborony-rossii-zayavilo-o-gotovyascheysya-sbu-provokatsii-s-primeneniem-yadovitykh-veschestv-1038155983.html

Минобороны России заявило о готовящейся СБУ провокации с применением ядовитых веществ

Минобороны России заявило о готовящейся СБУ провокации с применением ядовитых веществ

Ранее украинские войска пытались атаковать Каховскую ГЭС, взятую Россией под контроль, и взорвали корпус Физико-технического института в Харькове, в котором... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T21:18+0300

2022-03-16T21:18+0300

2022-03-16T21:20+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

министерство обороны рф

новости

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Министерство обороны России заявило о том, что Служба безопасности Украины при поддержке Запада готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя минобороны России Игоря Конашенкова.Конашенков добавил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, выполняет взятые на себя международные обязательства и уничтожила все запасы химических боеприпасов, и потому такие типы вооружений не могут быть задействованы в ходе спецоперации. Также представитель Минобороны добавил, что в захваченной российскими войсками боевой документации имеется подробная карта Украины с нанесенными на нее объектами и типами хранящихся ядовитых веществ, поэтому любая попытка провокаций со стороны СБУ будет раскрыта. По словам Конашенкова, все опасные объекты на освобожденной территории берутся под контроль. Ранее украинские войска пытались организовать провокацию на Запорожской ГЭС - открыв огонь по подразделению Росгвардии, они хотели вынудить российские войска обстрелять атомную электростанцию. После этого украинскими националистами был нанесен удар по объектам, обеспечивающим подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС. В данный момент станция питается электроэнергией из Белоруссии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/ukraina-ne-idet-v-nato-kotoraya-pytaetsya-ovladet-ukrainoy-1038155118.html

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украина, министерство обороны рф, новости