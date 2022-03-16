https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/murashko-rasskazal-ob-opasnosti-stels-omikrona-1038142754.html
Мурашко рассказал об опасности "стелс-омикрона"
Мурашко рассказал об опасности "стелс-омикрона"
Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире в целом снижаются, но из-за распространения "стелс-омикрона" в некоторых странах фиксируется... 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T12:06+0300
2022-03-16T12:06+0300
2022-03-16T12:17+0300
россия
мировая пандемия коронавируса covid-19
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/10/1038143541_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_3f727437873eb0b0b30933988277e64a.jpg
СУХУМ, 16 мар – Sputnik. "Cтелс-омикрон" штамм коронавируса способен распространяться еще быстрее и имеет все шансы стать преобладающим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.По словам Мурашко, данные мониторинга штаммов коронавируса свидетельствуют о том, что существует несколько генетических линий варианта "омикрон". Изначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но позже появился подвариант "омикрона" BA.2, получивший название "стелс" из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции.Министр здравоохранения рассказал, что в последние дни фиксируются рекордные цифры заболеваемости в Германии и Китае, и в большинстве случаев речь идет о "стелс-омикроне".В России наблюдается спад COVID-19, но при этом число болеющих достаточно высоко, около 700 тысяч находятся под наблюдением врачей, и 38 тысяч лечатся стационарно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/dzhindzholiya-mozhno-skazat-chto-my-podoshli-k-finishu-pandemii--1038124999.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/10/1038143541_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_cb33e6b449701e73d66679fe293c7d90.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
Мурашко рассказал об опасности "стелс-омикрона"
12:06 16.03.2022 (обновлено: 12:17 16.03.2022) Подписаться на
Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире в целом снижаются, но из-за распространения "стелс-омикрона" в некоторых странах фиксируется рекордное число новых случаев.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik. "Cтелс-омикрон" штамм коронавируса способен распространяться еще быстрее и имеет все шансы стать преобладающим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Имея более высокую контагиозность, подвариант "омикрона" BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом", – цитирует главу российского Минздрава РИА Новости.
По словам Мурашко, данные мониторинга штаммов коронавируса свидетельствуют о том, что существует несколько генетических линий варианта "омикрон". Изначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но позже появился подвариант "омикрона" BA.2, получивший название "стелс" из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции.
Министр здравоохранения рассказал, что в последние дни фиксируются рекордные цифры заболеваемости в Германии и Китае, и в большинстве случаев речь идет о "стелс-омикроне".
В России наблюдается спад COVID-19, но при этом число болеющих достаточно высоко, около 700 тысяч находятся под наблюдением врачей, и 38 тысяч лечатся стационарно.