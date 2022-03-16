https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/murashko-rasskazal-ob-opasnosti-stels-omikrona-1038142754.html

Мурашко рассказал об опасности "стелс-омикрона"

Мурашко рассказал об опасности "стелс-омикрона"

Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире в целом снижаются, но из-за распространения "стелс-омикрона" в некоторых странах фиксируется... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T12:06+0300

2022-03-16T12:06+0300

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. "Cтелс-омикрон" штамм коронавируса способен распространяться еще быстрее и имеет все шансы стать преобладающим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.По словам Мурашко, данные мониторинга штаммов коронавируса свидетельствуют о том, что существует несколько генетических линий варианта "омикрон". Изначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но позже появился подвариант "омикрона" BA.2, получивший название "стелс" из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции.Министр здравоохранения рассказал, что в последние дни фиксируются рекордные цифры заболеваемости в Германии и Китае, и в большинстве случаев речь идет о "стелс-омикроне".В России наблюдается спад COVID-19, но при этом число болеющих достаточно высоко, около 700 тысяч находятся под наблюдением врачей, и 38 тысяч лечатся стационарно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/dzhindzholiya-mozhno-skazat-chto-my-podoshli-k-finishu-pandemii--1038124999.html

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