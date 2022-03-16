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Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в поселке Галхуч
Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в поселке Галхуч
В середине марта на Черноморском побережье Абхазии заметно похолодало, вместе с этим участились эпизоды пожаров в домах. Одними из частых причин в МЧС называют... 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T18:02+0300
2022-03-16T18:02+0300
2022-03-16T18:02+0300
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Хозяин частного двухэтажного дома в поселке Галхуч (Первый Гал) погиб в результате пожара, сообщает ГАЛ ТВ.Трагедия произошла 14 марта. Отмечается, что к приезду пожарных дом был охвачен огнем и сгорел полностью, несмотря на усилия сотрудников МЧС.Причины происшествия устанавливаются.
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новости, галский район, пожар, чп, мчс абхазии
Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в поселке Галхуч
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В середине марта на Черноморском побережье Абхазии заметно похолодало, вместе с этим участились эпизоды пожаров в домах. Одними из частых причин в МЧС называют плохую проводку и неправильную эксплуатацию обогревательных приборов.
СУХУМ, 16 мар - Sputnik.
Хозяин частного двухэтажного дома в поселке Галхуч (Первый Гал) погиб в результате пожара, сообщает
ГАЛ ТВ.
Трагедия произошла 14 марта. Отмечается, что к приезду пожарных дом был охвачен огнем и сгорел полностью, несмотря на усилия сотрудников МЧС.
Причины происшествия устанавливаются.