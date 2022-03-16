https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/muzhchina-pogib-v-rezultate-pozhara-v-chastnom-dome-v-poselke-galkhuch-1038152502.html

Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в поселке Галхуч

Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в поселке Галхуч

В середине марта на Черноморском побережье Абхазии заметно похолодало, вместе с этим участились эпизоды пожаров в домах. Одними из частых причин в МЧС называют... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T18:02+0300

2022-03-16T18:02+0300

2022-03-16T18:02+0300

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Хозяин частного двухэтажного дома в поселке Галхуч (Первый Гал) погиб в результате пожара, сообщает ГАЛ ТВ.Трагедия произошла 14 марта. Отмечается, что к приезду пожарных дом был охвачен огнем и сгорел полностью, несмотря на усилия сотрудников МЧС.Причины происшествия устанавливаются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/odin-chelovek-pogib-pri-pozhare-v-gagrskoy-kvartire-1037731990.html

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новости, галский район, пожар, чп, мчс абхазии