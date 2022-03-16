https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/pamyat-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-voinov-abkhazii-pochtili-v-gudaute-1038144700.html

Память погибших в Мартовском наступлении воинов Абхазии почтили в Гудауте

Память погибших в Мартовском наступлении воинов Абхазии почтили в Гудауте

В Мартовской наступательной операции по освобождению Сухума от грузинских захватчиков в 1993 году погибли по разным данным 222 человека и 23 пропали без вести. 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T13:40+0300

2022-03-16T13:40+0300

2022-03-16T14:05+0300

в абхазии

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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ГУДАУТА, 16 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Митинг и церемония возложения цветов в честь погибших в Мартовской наступательной операции защитников Абхазии состоялись в центре Гудауты в среду, 16 марта, передает корреспондент Sputnik.В памятной церемонии участвовали руководство района, ветераны войны, родители погибших бойцов, военнослужащие страны, сотрудники госучреждений и общественность.Главный военный комиссар Гудаутского района Замир Чкок подчеркнул, что Мартовское наступление – одно из самых трагических, но в тоже время героических периодов в истории Абхазии.Военнослужащий также вспомнил, что 25 марта 1993 года в гудаутском Доме культуры прошло собрание родственников убитых во время той операции. Они выразили уверенность в необходимости продолжить борьбу против захватчиков до победы.По словам главного военного комиссара, несмотря на потери Абхазской армии, ей удалось нанести врагу существенный урон.Исполняющая обязанности директора Государственного гудаутского музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар Гугуца Джикирба обратила внимание, что в этот памятный день пошел снег и примерно такая же погода была, когда абхазские бойцы пошли в наступление, но холод и угроза смерти их не остановили.Джикирба, в частности, отметила, что три человека из третьего наступательного батальона в тот день подорвались на минах – погиб Рам Папба, Вячеслав Папба потерял обе ноги, Гули Дармава получил сильные ранения. Зверски была убита попавшая в плен к грузинским военным Ирина Гоцеридзе, которая приняла абхазскую сторону после того, как над селом Лата был сбит вертолет с мирными жителями. Она получила звания Героя Абхазии посмертно.Председатель комитета родителей погибших защитников Абхазии Эмма Ермолова уверена, что последствия той Мартовской операции навсегда останутся в памяти и сердцах народа Абхазии и в истории республики.Руководитель гудаутского отделения Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Родик Чхабелия сказал, что участники той операции отважно сразились с врагом и отдали свои жизни с надеждой поскорее выбить противника с родной земли.В ходе Отечественной войны народа Абхазии 15-16 марта 1993 года Вооруженные силы Абхазии на Гумистинском фронте начали крупномасштабное наступление по освобождению Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению столицы. Однако операция не привела к успеху. После ожесточенных боев с грузинами абхазские подразделения вынуждены были отойти на исходные позиции.В мартовских боях за Сухум погибли 222 бойца Абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, 23 человека пропали без вести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/priblizilo-pobedu-veterany-podelilis-vospominaniyami-o-martovskom-nastuplenii-1038139174.html

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