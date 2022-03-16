https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/priblizilo-pobedu-veterany-podelilis-vospominaniyami-o-martovskom-nastuplenii-1038139174.html
Приблизило Победу: ветераны поделились воспоминаниями о Мартовском наступлении
Приблизило Победу: ветераны поделились воспоминаниями о Мартовском наступлении
Одной из самых трагичных страниц в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов стало Мартовское наступление, которое началось в ночь с 15 на 16... 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T08:30+0300
2022-03-16T08:30+0300
2022-03-16T10:02+0300
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Без попыток взятия столицы Абхазии во время Отечественной войны пришлось бы тяжело, сказал в интервью радио Sputnik участник Мартовского наступления, Герой Абхазии Чичико Мархолия."Наступление нужно было проводить, погибло много бойцов, в нашем батальоне 12 человек сложили голову, было ранено девять человек и один пропал без вести. Из Мартовского наступления мы многое извлекли, увидели свои ошибки и показали врагу, что любим свою родину и воюем за правду", – подчеркнул он.Участники Мартовского наступления показали себя с героической стороны, никто не бежал с поля боя, говорит ветеран."Враг, который был на первой линии, был уничтожен, затем должны были подойти дополнительные силы, но они не смогли, потому что рассвело, грузины начали обрабатывать наши позиции "Градами", поднялся самолет, снайпера начали работать. Мы – первый эшелон – справились с задачей, но второй не смог пройти", – отметил Герой Абхазии.Несмотря на то, что Мартовское наступление оказалось неудачным, оно дало возможность набраться боевого опыта, что в итоге способствовало тому, что Абхазия одержала победу в Отечественной войне, подчеркнул он.Кавалер ордена Леона, участник Мартовского наступления Алексей Ломия признался, что эта военная операция для него – неутихающая боль.В ходе Мартовского наступления грузины совершили бесчеловечный поступок, не передав абхазской стороне погибших в боях."Это был изуверский и фашистский поступок, когда мамам не дали оплакать своих погибших сыновей. Понятно, почему Шеварднадзе это делал, он хотел озлобить население против руководства и командования, но произошел абсолютно обратный эффект. Мы из этого наступления вышли с хорошей злостью, извлекли из этого правильный урок и совершенно иначе стали подходить к созданию боеспособных единиц. Совершенно иначе подошли к руководству, бригадам, если раньше были разрозненные группы, то после Мартовского наступления все было по военному ранжиру, что дало положительный эффект в дальнейших наших наступлениях", – заметил ветеран.О Мартовском наступленииНаступление абхазских войск, которым командовал полковник Сергей Дбар, началось в ночь с 15 на 16 марта. В 0:45 абхазские войска нанесли по вражеским объектам авиационно-артиллерийский удар, после чего последовало сухопутное наступление сразу по нескольким направлениям.Сначала спецназ из 23 человек разминировал верхний Гумистинский мост и вступил в бой с противником.Гудаутская штурмовая группа и 3-я мотострелковая бригада форсировали реку Гумиста в районе висячего моста и дошли с боями до улицы Эшба. Одновременно с ними реку перешли группы "Беркут", "Град", "Эвкалипт" и оказались в окружении, с рассветом их стали расстреливать из танков и артиллерии.Батальон "Шаратын", который должен был идти по верхнему Гумистинскому мосту, вышел на исходные позиции только к рассвету 16 марта. Их начали расстреливать прямой наводкой грузинские артиллеристы.В районе нижних гумистинских мостов форсировали реку 1-й батальон и 2-я штурмовая группа. Но они не смогли добиться поставленной задачи, как и Гагрская штурмовая группа и Пицундский батальон.В районе цеха по производству целлофана перешли реку Афоно-Эшерская штурмовая группа под командованием Цкуя и рота Гумистинского фронта под командованием Тванба. Группы справились с поставленной задачей – вышли в район Гумистинского массива, овладели рубежом Ачадарской железнодорожной платформы, тем самым создав условия для ввода второго эшелона.Вслед за Афоно-Эшерской штурмовой группой последовал второй эшелон - 5-й батальон береговой охраны под командованием Смыр. Вместе с батальоном форсировали Гумисту группы "Сатурн" и "Ураган". Группам удалось выйти к Ачадарской платформе и мандариновому саду.Прорвать окружение абхазским бойцам удалось лишь 18 марта. Начавшееся в ночь с 15 на 16 марта наступление не имело успеха. После кровопролитных боев абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. В боях за Сухум в марте 1993 года, по разным данным, погибло 222 бойца Абхазской армии, 23 пропали без вести.Впоследствии Мартовская операция была оценена как неудачная с точки зрения военной тактики. Выяснилось, что в ходе наступления имели место серьезные просчеты, такие как несогласованность действий подразделений, нечеткое выполнение приказов. Но именно благодаря трагическим урокам Мартовского наступления стало очевидно, что для взятия Сухума необходимо овладеть господствующими высотами на северных подступах к столице. Фактически в марте и была отработана правильная тактика, успешно примененная в июле-сентябре 1993 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20170315/garckiya-o-martovskom-nastuplenii-my-xoteli-bystree-oderzhat-pobedu-1020610653.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210317/Bratishka-Arzik-kak-voyna-rozhdaet-i-zabiraet-geroev-1032031146.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210315/surovyj-urok-martovskogo-nastupleniya-1023406039.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20200316/Pobyvat-v-adu-kak-rodnye-opoznavali-pogibshikh-v-Martovskom-nastuplenii-1029651922.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20150315/1014148047.html
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Приблизило Победу: ветераны поделились воспоминаниями о Мартовском наступлении
08:30 16.03.2022 (обновлено: 10:02 16.03.2022) Подписаться на
Одной из самых трагичных страниц в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов стало Мартовское наступление, которое началось в ночь с 15 на 16 марта.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Без попыток взятия столицы Абхазии во время Отечественной войны пришлось бы тяжело, сказал в интервью радио Sputnik участник Мартовского наступления, Герой Абхазии Чичико Мархолия.
"Наступление нужно было проводить, погибло много бойцов, в нашем батальоне 12 человек сложили голову, было ранено девять человек и один пропал без вести. Из Мартовского наступления мы многое извлекли, увидели свои ошибки и показали врагу, что любим свою родину и воюем за правду", – подчеркнул он.
Участники Мартовского наступления показали себя с героической стороны, никто не бежал с поля боя, говорит ветеран.
"Враг, который был на первой линии, был уничтожен, затем должны были подойти дополнительные силы, но они не смогли, потому что рассвело, грузины начали обрабатывать наши позиции "Градами", поднялся самолет, снайпера начали работать. Мы – первый эшелон – справились с задачей, но второй не смог пройти", – отметил Герой Абхазии.
Несмотря на то, что Мартовское наступление оказалось неудачным, оно дало возможность набраться боевого опыта, что в итоге способствовало тому, что Абхазия одержала победу в Отечественной войне, подчеркнул он.
Кавалер ордена Леона, участник Мартовского наступления Алексей Ломия признался, что эта военная операция для него – неутихающая боль.
"Это наступление, в котором я потерял своего братика Арзика Тарба, этот отпечаток будет на всю жизнь. Это неутихающая боль для всего абхазского народа. Когда мы ринулись через эту холодную реку, мы показали всему миру, что нашу решимость никто остановить не может", – сказал Ломия.
В ходе Мартовского наступления грузины совершили бесчеловечный поступок, не передав абхазской стороне погибших в боях.
"Это был изуверский и фашистский поступок, когда мамам не дали оплакать своих погибших сыновей. Понятно, почему Шеварднадзе это делал, он хотел озлобить население против руководства и командования, но произошел абсолютно обратный эффект. Мы из этого наступления вышли с хорошей злостью, извлекли из этого правильный урок и совершенно иначе стали подходить к созданию боеспособных единиц. Совершенно иначе подошли к руководству, бригадам, если раньше были разрозненные группы, то после Мартовского наступления все было по военному ранжиру, что дало положительный эффект в дальнейших наших наступлениях", – заметил ветеран.
О Мартовском наступлении
Наступление абхазских войск, которым командовал полковник Сергей Дбар, началось в ночь с 15 на 16 марта. В 0:45 абхазские войска нанесли по вражеским объектам авиационно-артиллерийский удар, после чего последовало сухопутное наступление сразу по нескольким направлениям.
Сначала спецназ из 23 человек разминировал верхний Гумистинский мост и вступил в бой с противником.
Гудаутская штурмовая группа и 3-я мотострелковая бригада форсировали реку Гумиста в районе висячего моста и дошли с боями до улицы Эшба. Одновременно с ними реку перешли группы "Беркут", "Град", "Эвкалипт" и оказались в окружении, с рассветом их стали расстреливать из танков и артиллерии.
Батальон "Шаратын", который должен был идти по верхнему Гумистинскому мосту, вышел на исходные позиции только к рассвету 16 марта. Их начали расстреливать прямой наводкой грузинские артиллеристы.
В районе нижних гумистинских мостов форсировали реку 1-й батальон и 2-я штурмовая группа. Но они не смогли добиться поставленной задачи, как и Гагрская штурмовая группа и Пицундский батальон.
В районе цеха по производству целлофана перешли реку Афоно-Эшерская штурмовая группа под командованием Цкуя и рота Гумистинского фронта под командованием Тванба. Группы справились с поставленной задачей – вышли в район Гумистинского массива, овладели рубежом Ачадарской железнодорожной платформы, тем самым создав условия для ввода второго эшелона.
Вслед за Афоно-Эшерской штурмовой группой последовал второй эшелон - 5-й батальон береговой охраны под командованием Смыр. Вместе с батальоном форсировали Гумисту группы "Сатурн" и "Ураган". Группам удалось выйти к Ачадарской платформе и мандариновому саду.
Сначала наступление абхазских бойцов развивалось успешно. Но грузинские войска стали подтягивать резерв. В свою очередь абхазские подразделения не смогли дать передовым частям подкрепление. Наступление захлебнулось. Попав в окружение и вовремя не получив подкрепления, бойцы Абхазской армии вдоль всей Гумистинской линии фронта три дня без еды и воды пытались под шквальным огнем отойти назад.
Прорвать окружение абхазским бойцам удалось лишь 18 марта. Начавшееся в ночь с 15 на 16 марта наступление не имело успеха. После кровопролитных боев абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. В боях за Сухум в марте 1993 года, по разным данным, погибло 222 бойца Абхазской армии, 23 пропали без вести.
Впоследствии Мартовская операция была оценена как неудачная с точки зрения военной тактики. Выяснилось, что в ходе наступления имели место серьезные просчеты, такие как несогласованность действий подразделений, нечеткое выполнение приказов. Но именно благодаря трагическим урокам Мартовского наступления стало очевидно, что для взятия Сухума необходимо овладеть господствующими высотами на северных подступах к столице. Фактически в марте и была отработана правильная тактика, успешно примененная в июле-сентябре 1993 года.