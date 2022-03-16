https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-17-marta-1038148924.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 марта

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 марта

Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием активной фронтальной зоны и ложбины холода. 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T16:30+0300

2022-03-16T16:30+0300

2022-03-16T16:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

новости

климат

весна

дождь

снег

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/10/1038147672_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0d86a7527a30d936e587f1c4260d6853.jpg

СУХУМ, 16 мар – Sputnik. В четверг, 17 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня преимущественно без осадков, днем временами слабый снег, местами переходящий в обильный ливневой снег, туман, в горах и предгорьях обильный снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +2°С, днем от 0°С до +5°СТемпература морской воды +8°СВолнение морской воды умеренное и значительное, 2 - 3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, климат, весна, дождь, снег