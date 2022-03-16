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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 марта
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 марта
Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием активной фронтальной зоны и ложбины холода. 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T16:30+0300
2022-03-16T16:30+0300
2022-03-16T16:30+0300
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. В четверг, 17 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня преимущественно без осадков, днем временами слабый снег, местами переходящий в обильный ливневой снег, туман, в горах и предгорьях обильный снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +2°С, днем от 0°С до +5°СТемпература морской воды +8°СВолнение морской воды умеренное и значительное, 2 - 3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, новости, климат, весна, дождь, снег
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 марта
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Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием активной фронтальной зоны и ложбины холода.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik. В четверг, 17 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня преимущественно без осадков, днем временами слабый снег, местами переходящий в обильный ливневой снег, туман, в горах и предгорьях обильный снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +2°С, днем от 0°С до +5°С
Температура морской воды +8°С
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2 - 3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.