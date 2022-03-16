https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/rossiyskiy-analog-instagram-budet-zapuschen-v-aprele-1038153872.html
Российский аналог Instagram будет запущен в апреле
Российский аналог Instagram будет запущен в апреле
На этой неделе Роскомнадзор заблокировал популярную американскую соцсеть Instagram в связи с разрешением публиковать на ее площадке призывы к насилию в... 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T19:19+0300
2022-03-16T19:19+0300
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. В России появится аналог Instagram - "Россграм", сообщается на официальной странице проекта в соцсети "ВКонтакте".Вначале доступ к соцсети получат партнеры и топ-блогеры, уже в апреле - все желающие.Проект реализует петербургский маркетолог Александр Зобов."Мы с моим партнером Кириллом Филимоновым и группой наших разработчиков уже заранее были готовы к данной развязке событий и решили не упускать возможности создать российский аналог популярной и полюбившейся нашим соотечественникам соцсети", - рассказал он.С 14 марта Instagram заблокирован на территории России из-за разрешения призывов к насилию в отношении россиян. Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети по требованию Генеральной прокуратуры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/instagram-zablokirovali-v-rossii-1038106201.html
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Российский аналог Instagram будет запущен в апреле
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На этой неделе Роскомнадзор заблокировал популярную американскую соцсеть Instagram в связи с разрешением публиковать на ее площадке призывы к насилию в отношении россиян.
СУХУМ, 16 мар - Sputnik.
В России появится аналог Instagram - "Россграм", сообщается
на официальной странице проекта в соцсети "ВКонтакте".
Вначале доступ к соцсети получат партнеры и топ-блогеры, уже в апреле - все желающие.
"Двадцать восьмого марта 2022 года будет запущен российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года", - говорится в публикации.
Проект реализует петербургский маркетолог Александр Зобов.
"Мы с моим партнером Кириллом Филимоновым и группой наших разработчиков уже заранее были готовы к данной развязке событий и решили не упускать возможности создать российский аналог популярной и полюбившейся нашим соотечественникам соцсети", - рассказал он.
С 14 марта Instagram заблокирован на территории России из-за разрешения призывов к насилию в отношении россиян. Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети по требованию Генеральной прокуратуры.