https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/rossiyskiy-analog-instagram-budet-zapuschen-v-aprele-1038153872.html

Российский аналог Instagram будет запущен в апреле

Российский аналог Instagram будет запущен в апреле

На этой неделе Роскомнадзор заблокировал популярную американскую соцсеть Instagram в связи с разрешением публиковать на ее площадке призывы к насилию в... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T19:19+0300

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. В России появится аналог Instagram - "Россграм", сообщается на официальной странице проекта в соцсети "ВКонтакте".Вначале доступ к соцсети получат партнеры и топ-блогеры, уже в апреле - все желающие.Проект реализует петербургский маркетолог Александр Зобов."Мы с моим партнером Кириллом Филимоновым и группой наших разработчиков уже заранее были готовы к данной развязке событий и решили не упускать возможности создать российский аналог популярной и полюбившейся нашим соотечественникам соцсети", - рассказал он.С 14 марта Instagram заблокирован на территории России из-за разрешения призывов к насилию в отношении россиян. Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети по требованию Генеральной прокуратуры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/instagram-zablokirovali-v-rossii-1038106201.html

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instagram, россия, социальные сети, новости