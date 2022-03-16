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Россотрудничество предупредило о киберугрозе для иностранных абитуриентов
Россотрудничество предупредило о киберугрозе для иностранных абитуриентов
Россотрудничество обнаружило фишинговый сайт, угрожающий безопасности личных данных иностранных абитуриентов, и обратилось в прокуратуру для его блокировки. 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T08:48+0300
2022-03-16T08:48+0300
2022-03-16T09:55+0300
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Русский дом (Россотрудничество) предупредил о киберугрозе для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы. Сайт-двойник создан с целью фишинга, то есть для получения персональных данных иностранных абитуриентов через предоставленные логины и пароли, а значит, его использование угрожает безопасности личной информации, объясняет Русский дом.В связи с угрозой утечки личных данных через скомпрометированные учетные записи на фишинговом сайте, Россотрудничество обратилось в прокуратуру России для блокировки этого домена.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/inal-ardzinba-vstretilsya-s-glavoy-rossotrudnichestva-evgeniem-primakovym-1037511368.html
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россия, россотрудничество
Россотрудничество предупредило о киберугрозе для иностранных абитуриентов
08:48 16.03.2022 (обновлено: 09:55 16.03.2022) Подписаться на
Россотрудничество обнаружило фишинговый сайт, угрожающий безопасности личных данных иностранных абитуриентов, и обратилось в прокуратуру для его блокировки.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik.
Русский дом (Россотрудничество) предупредил
о киберугрозе для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы.
"В Интернете появился поддельный интернет ресурс educationrussia.ru. Визуально, по структуре этот ресурс повторяет сайт Государственной информационной системы "Образование в Российской Федерации для иностранцев". Но! Сразу бросается в глаза масса ошибок: машинный перевод на русский язык, несоответствие расположения вузов по городам в разделе "Карта университетов" и многое другое", – сообщает агентство на своей странице в Telegram.
Сайт-двойник создан с целью фишинга, то есть для получения персональных данных иностранных абитуриентов через предоставленные логины и пароли, а значит, его использование угрожает безопасности личной информации, объясняет Русский дом.
В связи с угрозой утечки личных данных через скомпрометированные учетные записи на фишинговом сайте, Россотрудничество обратилось в прокуратуру России для блокировки этого домена.