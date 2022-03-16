https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/rossotrudnichestvo-predupredilo-o-kiberugroze-dlya-inostrannykh-abiturientov-1038139642.html

Россотрудничество предупредило о киберугрозе для иностранных абитуриентов

Россотрудничество предупредило о киберугрозе для иностранных абитуриентов

Россотрудничество обнаружило фишинговый сайт, угрожающий безопасности личных данных иностранных абитуриентов, и обратилось в прокуратуру для его блокировки. 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T08:48+0300

2022-03-16T08:48+0300

2022-03-16T09:55+0300

россия

россотрудничество

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Русский дом (Россотрудничество) предупредил о киберугрозе для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы. Сайт-двойник создан с целью фишинга, то есть для получения персональных данных иностранных абитуриентов через предоставленные логины и пароли, а значит, его использование угрожает безопасности личной информации, объясняет Русский дом.В связи с угрозой утечки личных данных через скомпрометированные учетные записи на фишинговом сайте, Россотрудничество обратилось в прокуратуру России для блокировки этого домена.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/inal-ardzinba-vstretilsya-s-glavoy-rossotrudnichestva-evgeniem-primakovym-1037511368.html

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россия, россотрудничество