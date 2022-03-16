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В Сухуме почтили память павших в Мартовском наступлении
В Сухуме почтили память павших в Мартовском наступлении
В мартовских боях за Сухум погибли, по имеющимся данным, 222 бойца Абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, 23 человека пропали без вести. 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T14:21+0300
2022-03-16T14:36+0300
в абхазии
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. В 29-ю годовщину Мартовского наступления, унесшего жизни более 220 бойцов Абхазской армии, руководство и общественность страны возложили цветы к мемориалу в Парке Славы в Сухуме.В памятном мероприятии приняли участие президент и премьер страны, спикер Парламента, сотрудники Администрации президента, члены правительства, чиновники, депутаты, ветераны и матери погибших защитников Родины.В ходе Отечественной войны народа Абхазии 15-16 марта 1993 года абхазские Вооруженные силы на Гумистинском фронте предприняли крупномасштабное наступление по освобождению Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению столицы. Однако операция не привела к успеху. После ожесточенных боев с грузинами абхазские подразделения вынуждены были отойти на исходные позиции.Впоследствии Мартовское наступление было оценено как неудачное с точки зрения военной тактики. Выяснилось, что в ходе операции имели место серьезные просчеты, такие как несогласованность действий подразделений, нечеткое выполнение приказов. Но именно благодаря трагическим урокам Мартовского наступления стало очевидно, что для взятия Сухума необходимо овладеть господствующими высотами на северных подступах к столице.В мартовских боях за Сухум погибли 222 бойца Абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, 23 человека пропали без вести. Грузинская сторона не передала тела погибших бойцов, многие из них были опознаны позже и перезахоронены в Парке Славы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/pamyat-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-voinov-abkhazii-pochtili-v-gudaute-1038144700.html
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отечественная война народа абхазии (1992-1993), сухум, абхазия, ветераны, общество, новости

В Сухуме почтили память павших в Мартовском наступлении

14:21 16.03.2022 (обновлено: 14:36 16.03.2022)
© Sputnik / пресс-служба Администрации президента Республики Абхазия Возложение цветов в парке Славы
Возложение цветов в парке Славы - Sputnik Абхазия, 1920, 16.03.2022
© Sputnik / пресс-служба Администрации президента Республики Абхазия
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В мартовских боях за Сухум погибли, по имеющимся данным, 222 бойца Абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, 23 человека пропали без вести.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik. В 29-ю годовщину Мартовского наступления, унесшего жизни более 220 бойцов Абхазской армии, руководство и общественность страны возложили цветы к мемориалу в Парке Славы в Сухуме.
В памятном мероприятии приняли участие президент и премьер страны, спикер Парламента, сотрудники Администрации президента, члены правительства, чиновники, депутаты, ветераны и матери погибших защитников Родины.
© Foto / пресс-служба Администрации президента Республики Абхазия Возложение цветов в парке Славы
Возложение цветов в парке Славы - Sputnik Абхазия, 1920, 16.03.2022
Возложение цветов в парке Славы
© Foto / пресс-служба Администрации президента Республики Абхазия
В ходе Отечественной войны народа Абхазии 15-16 марта 1993 года абхазские Вооруженные силы на Гумистинском фронте предприняли крупномасштабное наступление по освобождению Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению столицы. Однако операция не привела к успеху. После ожесточенных боев с грузинами абхазские подразделения вынуждены были отойти на исходные позиции.
Впоследствии Мартовское наступление было оценено как неудачное с точки зрения военной тактики. Выяснилось, что в ходе операции имели место серьезные просчеты, такие как несогласованность действий подразделений, нечеткое выполнение приказов. Но именно благодаря трагическим урокам Мартовского наступления стало очевидно, что для взятия Сухума необходимо овладеть господствующими высотами на северных подступах к столице.
Памятная церемония в честь погибших защитников Абхазии в Гудауте - Sputnik Абхазия, 1920, 16.03.2022
В Абхазии
Память погибших в Мартовском наступлении воинов Абхазии почтили в Гудауте
13:40
В мартовских боях за Сухум погибли 222 бойца Абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, 23 человека пропали без вести. Грузинская сторона не передала тела погибших бойцов, многие из них были опознаны позже и перезахоронены в Парке Славы.
© Sputnik / пресс-служба Администрации президента Республики Абхазия Возложение цветов в парке Славы
Возложение цветов в парке Славы - Sputnik Абхазия, 1920, 16.03.2022
Возложение цветов в парке Славы
© Sputnik / пресс-служба Администрации президента Республики Абхазия
В Абхазии
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