https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/bank-abkhazii-vvel-vremennyy-poryadok--operatsiy-s-nalichnoy-inostrannoy-valyutoy-1038168871.html
Банк Абхазии ввел временный порядок операций с наличной иностранной валютой
Банк Абхазии ввел временный порядок операций с наличной иностранной валютой
Клиенты банков могут продолжать хранить денежные средства в иностранной валюте на своих валютных счетах. 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T16:23+0300
2022-03-17T16:23+0300
2022-03-17T16:44+0300
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Банк Абхазии устанавливает с 16 марта по 16 сентября 2022 года порядок выдачи средств с валютных банковских счетов или счетов по вкладам (депозитам) клиентов кредитных организаций. Соответствующее Положение опубликовано на сайте Банка. При этом в случае достаточной обеспеченности кредитной организации наличной иностранной валютой, банк может выдать всю сумму в долларах или евро, в зависимости от валюты банковского счета или счета по вкладу (депозиту).Клиенты кредитных организаций Абхазии могут открывать новые валютные банковские счета и счета по вкладам (депозитам).На время действия Положения они также смогут снимать средства в рублях по курсу кредитной организации на день выдачи, а при достаточной обеспеченности банка – получать всю сумму в валюте, в зависимости от валюты банковского счета или счета по вкладу (депозиту).При этом при достаточной обеспеченности наличной иностранной валютой банки вправе выдать перевод в долларах США или евро.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/vremennyy-poryadok-operatsiy-s-nalichnoy-valyutoy-vveden-v-rossii-1038000977.html
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национальный банк абхазии, валюта, экономика, рубль, абхазия
Банк Абхазии ввел временный порядок операций с наличной иностранной валютой
16:23 17.03.2022 (обновлено: 16:44 17.03.2022) Подписаться на
Клиенты банков могут продолжать хранить денежные средства в иностранной валюте на своих валютных счетах.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik
. Банк Абхазии устанавливает с 16 марта по 16 сентября 2022 года порядок выдачи средств с валютных банковских счетов или счетов по вкладам (депозитам) клиентов кредитных организаций. Соответствующее Положение опубликовано
на сайте Банка.
Согласно документу, клиенты могут снять до десяти тысяч долларов США или евро, а остальные средства – в рублях России по курсу кредитной организации на день выдачи.
При этом в случае достаточной обеспеченности кредитной организации наличной иностранной валютой, банк может выдать всю сумму в долларах или евро, в зависимости от валюты банковского счета или счета по вкладу (депозиту).
Клиенты кредитных организаций Абхазии могут открывать новые валютные банковские счета и счета по вкладам (депозитам).
На время действия Положения они также смогут снимать средства в рублях по курсу кредитной организации на день выдачи, а при достаточной обеспеченности банка – получать всю сумму в валюте, в зависимости от валюты банковского счета или счета по вкладу (депозиту).
Все денежные средства в иностранной валюте, полученные в качестве перевода из-за рубежа, до 16 сентября этого года будут выдаваться в рублях – конвертация будет производиться по курсу кредитной организации на день выдачи.
При этом при достаточной обеспеченности наличной иностранной валютой банки вправе выдать перевод в долларах США или евро.