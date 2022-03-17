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Концерт в поддержку спецоперации России пройдет в Абхазгосфилармонии
Концерт в поддержку спецоперации России пройдет в Абхазгосфилармонии
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля и проводится с целью демилитаризации и денацификации страны. 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T17:40+0300
2022-03-17T17:40+0300
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Концерт в поддержку специальной военной операции России на Украине и празднование восьмилетия со дня возвращения Крыма в Россию пройдет в Абхазской государственной филармонии 18 марта, сообщает пресс-служба администрации города Сухум. В концерте примут участие абхазские исполнители, а также заслуженная артистка России Ольга Кормухина. 18 марта отмечается восьмилетие со дня вхождения независимой республики Крым в состав России. На территории полуострова было образовано два субъекта федерации - Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/muradov-o-vozvraschenii-kryma-rossii-eto-voleizyavlenie-vlastey-i-grazhdan-1038168255.html
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культура, новости, сухум
Концерт в поддержку спецоперации России пройдет в Абхазгосфилармонии
17:40 17.03.2022 (обновлено: 17:45 17.03.2022) Подписаться на
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля и проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.
СУХУМ, 17 мар - Sputnik.
Концерт в поддержку специальной военной операции России на Украине и празднование восьмилетия со дня возвращения Крыма в Россию пройдет в Абхазской государственной филармонии 18 марта, сообщает
пресс-служба администрации города Сухум.
Мероприятие начнется в 14:00, вход для жителей столицы и гостей города будет бесплатным.
В концерте примут участие абхазские исполнители, а также заслуженная артистка России Ольга Кормухина.
18 марта отмечается восьмилетие со дня вхождения независимой республики Крым в состав России. На территории полуострова было образовано два субъекта федерации - Республика Крым и город федерального значения Севастополь.