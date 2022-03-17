https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/kosachev-spetsoperatsiya-rossii-predotvratila-tretyu-mirovuyu-voynu-1038163840.html

Косачев: спецоперация России предотвратила третью мировую войну

Косачев: спецоперация России предотвратила третью мировую войну

Начало военной спецоперации на Украине российский президент Владимир Путин объяснил необходимостью защиты жителей Донбасса, восемь лет страдавших от действий... 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T12:50+0300

2022-03-17T12:50+0300

2022-03-17T12:59+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

совет федерации рф

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что военная спецоперация России на Украине позволила предотвратить третью мировую войну, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора во время встречи с членами Палаты молодых законодателей при Совфеде.Также сенатор отметил, что после завершения спецоперации ни одному государству не придет в голову игнорировать национальные интересы России и ее потребности "жить в мире и гармонии с окружающим миром".Ранее президент России Владимир Путин заявлял о том, что начало военной спецоперации на Украине являлось для России единственным способом самозащиты в условиях активной деятельности НАТО на украинской территории. Также российский лидер подчеркнул реальность разработки химического оружия на Украине, проводившейся совместно с США, и напомнил о намерениях Киева получить собственное ядерное оружие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/zakharova-prestupleniya-ukrainskikh-natsionalistov-ne-ostanutsya-beznakazannymi-1038163069.html

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россия, украина, совет федерации рф