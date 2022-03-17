https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/zakharova-prestupleniya-ukrainskikh-natsionalistov-ne-ostanutsya-beznakazannymi-1038163069.html
Захарова: преступления украинских националистов не останутся безнаказанными
Захарова: преступления украинских националистов не останутся безнаказанными
В ходе спецоперации ВС России наносят высокоточные удары только по военным объектам и инфраструктуре Украины, не подвергая опасности мирное население городов и... 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T12:23+0300
2022-03-17T12:23+0300
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Россия не оставит безнаказанными преступления украинских нацбатальонов против мирных жителей, пишет РИА Новости со ссылкой на брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой. Мария Захарова упомянула о провокации со стороны националистического батальона "Азов", взорвавшего здание мариупольского театра, за стенами которого скрывалось большое количество мирных жителей, и напомнила, что ответственность за это преступление Киев пытался возложить на российских военных. "Конечно, это ложь. Российские вооруженные силы не бомбят города. Это хорошо всем известно", – добавила Захарова.Ранее Министерство обороны России заявляло о готовящейся провокации со стороны СБУ с применением ядовитых веществ – ее целью было обвинить российскую армию в использовании химического оружия против мирного населения.Военная спецоперация России на Украине была начата 24 февраля, по словам Владимира Путина, это был единственный вариант самозащиты для России в условиях развертывания на территории Украины военной инфраструктуры НАТО.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-sklad-raket-tochka-u-na-ukraine-1038161416.html
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мид рф, мария захарова, россия, украина
Захарова: преступления украинских националистов не останутся безнаказанными
12:23 17.03.2022 (обновлено: 12:34 17.03.2022) Подписаться на
В ходе спецоперации ВС России наносят высокоточные удары только по военным объектам и инфраструктуре Украины, не подвергая опасности мирное население городов и поселков.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Россия не оставит безнаказанными преступления украинских нацбатальонов против мирных жителей, пишет РИА Новости со ссылкой на брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"Сколько бы роликов в натовских структурах ни монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков ни было сейчас вброшено – правда все равно пробьется. Мы сделаем все, чтобы преступления против человечества не остались безнаказанны", – заявила Захарова.
Мария Захарова упомянула о провокации со стороны националистического батальона "Азов", взорвавшего здание мариупольского театра, за стенами которого скрывалось большое количество мирных жителей, и напомнила, что ответственность за это преступление Киев пытался возложить на российских военных.
"Конечно, это ложь. Российские вооруженные силы не бомбят города. Это хорошо всем известно", – добавила Захарова.
Ранее Министерство обороны России заявляло
о готовящейся провокации со стороны СБУ с применением ядовитых веществ – ее целью было обвинить российскую армию в использовании химического оружия против мирного населения.
Военная спецоперация России на Украине была начата 24 февраля, по словам Владимира Путина, это был единственный
вариант самозащиты для России в условиях развертывания на территории Украины военной инфраструктуры НАТО.