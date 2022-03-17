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Медведев заявил, что Россия "поставит на место всех оборзевших недругов"
Медведев заявил, что Россия "поставит на место всех оборзевших недругов"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал отвратительной, преступной и аморальной линию поведения Запада в отношении России в последние годы. 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T12:00+0300
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Россия обладает достаточной мощью, чтобы поставить на место всех своих недругов, бороться за тот миропорядок, который устраивает РФ и россиян, где нет места нацистам, исторической лжи и геноциду, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Сделать Россию слабой и полностью покорной или раздербанить на части не получится, добавил Медведев. Он также заявил, что Западу не понравилась сильная Россия, способная отстаивать свои интересы, и сейчас "лютая русофобия сорвалась с цепи". По его мнению, "оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна". Среди причин крайнего обострения международной ситуации он назвал экспансию НАТО к нашим границам, экономическую и информационную войну, развязанную против России по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование российских граждан за рубежом. "Отвратительной, преступной и аморальной является линия поведения стран Западного мира в отношении России в последние годы. И это несмотря на то, что мы искренне стремились к добрым отношениям с ними", – подчеркнул Медведев в своем посте. Он напомнил, что Россия вместе со странами Запада победили фашизм в XX веке, договорились об универсальных правилах безопасности и сотрудничества. Запад нагло врал РФ в угоду собственным интересам, а делал совершенно иное.Почва для бешеной ненависти к России со стороны США и их сателлитов закладывалась на протяжении 30 лет существования нового российского государства, но долгое время она маскировалась лицемерными улыбками политиков и дипломатов, заявил Дмитрий Медведев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/za-pravo-byt-rossiey-videokonferentsiya-vladimira-putina-1038156230.html
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дмитрий медведев, россия, сша, нато, политика
Медведев заявил, что Россия "поставит на место всех оборзевших недругов"
12:00 17.03.2022 (обновлено: 12:30 17.03.2022) Подписаться на
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал отвратительной, преступной и аморальной линию поведения Запада в отношении России в последние годы.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik
. Россия обладает достаточной мощью, чтобы поставить на место всех своих недругов, бороться за тот миропорядок, который устраивает РФ и россиян, где нет места нацистам, исторической лжи и геноциду, заявил
зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне", – написал он у себя в Telegram-канале.
Сделать Россию слабой и полностью покорной или раздербанить на части не получится, добавил Медведев.
Он также заявил, что Западу не понравилась сильная Россия, способная отстаивать свои интересы, и сейчас "лютая русофобия сорвалась с цепи".
"Конечно, им не понравилось, что Россия снова стала сильной державой, способной отстаивать свои интересы, защищать собственных граждан в других странах. Лютая русофобия, отмеченная в приведенной цитате русского классика, буквально сорвалась с цепи, захлебываясь в бессильной злобе. Ведь нашу страну обязательно нужно загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира. Сделать слабой и полностью покорной. А еще лучше – раздербанить на части", – отметил зампредседателя Совбеза России.
По его мнению, "оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна". Среди причин крайнего обострения международной ситуации он назвал экспансию НАТО к нашим границам, экономическую и информационную войну, развязанную против России по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование российских граждан за рубежом.
"Отвратительной, преступной и аморальной является линия поведения стран Западного мира в отношении России в последние годы. И это несмотря на то, что мы искренне стремились к добрым отношениям с ними", – подчеркнул Медведев в своем посте.
Он напомнил, что Россия вместе со странами Запада победили фашизм в XX веке, договорились об универсальных правилах безопасности и сотрудничества.
"Но сейчас двойными стандартами Запада уже никого не удивить. Когда надо им – можно закрыть глаза на все, включая истребление мирных жителей Донбасса, которое длилось годами. Если что-то идет не по их указке, виновник один – наша страна", – заявил он.
Запад нагло врал РФ в угоду собственным интересам, а делал совершенно иное.
Почва для бешеной ненависти к России со стороны США и их сателлитов закладывалась на протяжении 30 лет существования нового российского государства, но долгое время она маскировалась лицемерными улыбками политиков и дипломатов, заявил Дмитрий Медведев.