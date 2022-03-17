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https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/medvedev-zayavil-chto-rossiya-postavit-na-mesto-vsekh-oborzevshikh-nedrugov-1038162728.html
Медведев заявил, что Россия "поставит на место всех оборзевших недругов"
Медведев заявил, что Россия "поставит на место всех оборзевших недругов"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал отвратительной, преступной и аморальной линию поведения Запада в отношении России в последние годы. 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T12:00+0300
2022-03-17T12:30+0300
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Россия обладает достаточной мощью, чтобы поставить на место всех своих недругов, бороться за тот миропорядок, который устраивает РФ и россиян, где нет места нацистам, исторической лжи и геноциду, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Сделать Россию слабой и полностью покорной или раздербанить на части не получится, добавил Медведев. Он также заявил, что Западу не понравилась сильная Россия, способная отстаивать свои интересы, и сейчас "лютая русофобия сорвалась с цепи". По его мнению, "оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна". Среди причин крайнего обострения международной ситуации он назвал экспансию НАТО к нашим границам, экономическую и информационную войну, развязанную против России по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование российских граждан за рубежом. "Отвратительной, преступной и аморальной является линия поведения стран Западного мира в отношении России в последние годы. И это несмотря на то, что мы искренне стремились к добрым отношениям с ними", – подчеркнул Медведев в своем посте. Он напомнил, что Россия вместе со странами Запада победили фашизм в XX веке, договорились об универсальных правилах безопасности и сотрудничества. Запад нагло врал РФ в угоду собственным интересам, а делал совершенно иное.Почва для бешеной ненависти к России со стороны США и их сателлитов закладывалась на протяжении 30 лет существования нового российского государства, но долгое время она маскировалась лицемерными улыбками политиков и дипломатов, заявил Дмитрий Медведев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/za-pravo-byt-rossiey-videokonferentsiya-vladimira-putina-1038156230.html
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дмитрий медведев, россия, сша, нато, политика

Медведев заявил, что Россия "поставит на место всех оборзевших недругов"

12:00 17.03.2022 (обновлено: 12:30 17.03.2022)
© Sputnik / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев провел совещание по вопросу поставок вакцин против COVID-19
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев провел совещание по вопросу поставок вакцин против COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2022
© Sputnik / Юлия Зырянова
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал отвратительной, преступной и аморальной линию поведения Запада в отношении России в последние годы.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Россия обладает достаточной мощью, чтобы поставить на место всех своих недругов, бороться за тот миропорядок, который устраивает РФ и россиян, где нет места нацистам, исторической лжи и геноциду, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне", – написал он у себя в Telegram-канале.

Сделать Россию слабой и полностью покорной или раздербанить на части не получится, добавил Медведев.
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Он также заявил, что Западу не понравилась сильная Россия, способная отстаивать свои интересы, и сейчас "лютая русофобия сорвалась с цепи".

"Конечно, им не понравилось, что Россия снова стала сильной державой, способной отстаивать свои интересы, защищать собственных граждан в других странах. Лютая русофобия, отмеченная в приведенной цитате русского классика, буквально сорвалась с цепи, захлебываясь в бессильной злобе. Ведь нашу страну обязательно нужно загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира. Сделать слабой и полностью покорной. А еще лучше – раздербанить на части", – отметил зампредседателя Совбеза России.

По его мнению, "оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна". Среди причин крайнего обострения международной ситуации он назвал экспансию НАТО к нашим границам, экономическую и информационную войну, развязанную против России по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование российских граждан за рубежом.
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"Отвратительной, преступной и аморальной является линия поведения стран Западного мира в отношении России в последние годы. И это несмотря на то, что мы искренне стремились к добрым отношениям с ними", – подчеркнул Медведев в своем посте.
Он напомнил, что Россия вместе со странами Запада победили фашизм в XX веке, договорились об универсальных правилах безопасности и сотрудничества.

"Но сейчас двойными стандартами Запада уже никого не удивить. Когда надо им – можно закрыть глаза на все, включая истребление мирных жителей Донбасса, которое длилось годами. Если что-то идет не по их указке, виновник один – наша страна", – заявил он.

Запад нагло врал РФ в угоду собственным интересам, а делал совершенно иное.
Почва для бешеной ненависти к России со стороны США и их сателлитов закладывалась на протяжении 30 лет существования нового российского государства, но долгое время она маскировалась лицемерными улыбками политиков и дипломатов, заявил Дмитрий Медведев.
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