https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/medvedev-zayavil-chto-rossiya-postavit-na-mesto-vsekh-oborzevshikh-nedrugov-1038162728.html

Медведев заявил, что Россия "поставит на место всех оборзевших недругов"

Медведев заявил, что Россия "поставит на место всех оборзевших недругов"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал отвратительной, преступной и аморальной линию поведения Запада в отношении России в последние годы. 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T12:00+0300

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2022-03-17T12:30+0300

дмитрий медведев

россия

сша

нато

политика

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Россия обладает достаточной мощью, чтобы поставить на место всех своих недругов, бороться за тот миропорядок, который устраивает РФ и россиян, где нет места нацистам, исторической лжи и геноциду, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Сделать Россию слабой и полностью покорной или раздербанить на части не получится, добавил Медведев. Он также заявил, что Западу не понравилась сильная Россия, способная отстаивать свои интересы, и сейчас "лютая русофобия сорвалась с цепи". По его мнению, "оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна". Среди причин крайнего обострения международной ситуации он назвал экспансию НАТО к нашим границам, экономическую и информационную войну, развязанную против России по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование российских граждан за рубежом. "Отвратительной, преступной и аморальной является линия поведения стран Западного мира в отношении России в последние годы. И это несмотря на то, что мы искренне стремились к добрым отношениям с ними", – подчеркнул Медведев в своем посте. Он напомнил, что Россия вместе со странами Запада победили фашизм в XX веке, договорились об универсальных правилах безопасности и сотрудничества. Запад нагло врал РФ в угоду собственным интересам, а делал совершенно иное.Почва для бешеной ненависти к России со стороны США и их сателлитов закладывалась на протяжении 30 лет существования нового российского государства, но долгое время она маскировалась лицемерными улыбками политиков и дипломатов, заявил Дмитрий Медведев.

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дмитрий медведев, россия, сша, нато, политика