https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/za-pravo-byt-rossiey-videokonferentsiya-vladimira-putina-1038156230.html

"За право быть Россией": видеоконференция Владимира Путина

"За право быть Россией": видеоконференция Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации в среду 16... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T20:59+0300

2022-03-16T20:59+0300

2022-03-16T21:10+0300

владимир путин

новости

политика

экономика

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/10/1038156143_0:0:3241:1824_1920x0_80_0_0_6b4aadebe4be2328bcece3c6e8f4df06.jpg

О том, какие указы подписал Путин, почему президент потребовал дать больше свободы субъектам федерации и как страна будет доводить свою позицию до мирового сообщества, читайте в материале Sputnik.Угроза РоссииВидеоконференцию с членами правительства и главами российских регионов Владимир Путин начал с обозначения главной цели действий России на внешнеполитической арене."Это помощь нашим людям на Донбассе, которые в течение почти восьми лет самыми варварскими методами – блокадой, крупномасштабными карательными акциями, терактами и постоянными артиллерийскими обстрелами – подвергались настоящему геноциду. И за что? Только за то, что они добивались элементарных человеческих прав – жить по законам и традициям своих предков, говорить на родном языке, растить своих детей так, как они хотят", - заявил Владимир Путин и добавил, что на протяжении всех этих лет киевские власти саботировали Минские соглашения. "Уже в обозримом будущем при зарубежном техническом содействии пронацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения, и целью для него, конечно, была бы Россия. На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести. Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России, на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия", - сказал Владимир Путин.Президент добавил, что спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами.Санкции в любом случаеПрезидент России назвал введение санкций недальновидной политикой правительств и центральных банков США и стран ЕС."Именно они за последние годы собственными руками разогнали спираль мировой инфляции, своими действиями привели к росту глобальной бедности и усилению неравенства, к новым потокам беженцев во всем мире. И возникает вопрос: кто теперь ответит за миллионы голодных смертей в беднейших странах мира из-за растущего дефицита продовольствия? Повторю, серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию и к американскому доллару как основной резервной валюте", - подчеркнул он.Путин отметил, что США, и ЕС объявили "самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией"."Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. И видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать – уверен, так и будет происходить, – конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов, что только усилит дефицит на этих рынках. Добавлю, что аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц – это урок и для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну. Я говорил об этом лично неоднократно", - сказал Владимир Путин.Владимир Путин назвал долгосрочной стратегией Запада политику сдерживания и ослабления России с помощью экономической изоляции и блокады."Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний, их цель – нанести удар по отечественной экономике, по нашей социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России. Фактически такие шаги, направленные на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Она носит тотальный, неприкрытый характер, и, повторю, так называемый западный политический бомонд даже не стесняется говорить об этом прямым текстом", - заметил президент."Липы" ЗападаПрезидент России также отметил, что против страны развернута беспрецедентная информационная кампания и массированная атака в киберпространстве. По его словам, ограничивается доступ к информации, "людей пичкают" фейками и липами"."Мы понимаем, каким ресурсом обладает эта империя лжи, но против правды и справедливости она все равно бессильна. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира. А позиция у нас честная и открытая, и все больше людей ее слышат, понимают и разделяют. Хочу сказать предельно откровенно: за лицемерными разговорами и сегодняшними действиями так называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитические цели. Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия, они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы", - пояснил он и в пример привел поддержку сепаратизма и терроризма на Северном Кавказе в 1990-х и начале 2000-х годов."Они и сейчас вновь, в очередной раз, хотят повторить попытку дожать нас, додавить, что называется, загнать за Можай, как в народе говорят, превратить в слабую, зависимую страну, нарушить территориальную целостность, расчленить в лучшем для них варианте Россию. Тогда у них это не вышло, не выйдет и сейчас. Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там, и "живет" даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию", - отметил Путин.Президент заявил, что Россия никогда не будет в "жалком и униженном состоянии", и борьба, которая сейчас ведется, - за сохранение суверенитета и за будущее страны."Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Примером нам – мужество и стойкость наших солдат и офицеров, верных защитников Отечества", - подчеркнул он.Поддержка населенияВладимир Путин отметил, что происходящие события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике.При этом, по его словам, сейчас непросто российским финансовым компаниям, крупным предприятиям, малому и среднему бизнесу, которые столкнулись с “беспрецедентным давлением” со стороны Запада.Президент подчеркнул, что в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения экономики России, которые могут привести к временному росту инфляции и безработицы.Владимир Путин отметил, что в центре внимания остается защита материнства, детства, поддержка семей с детьми. Он напомнил, что уже принято решение с 1 апреля ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в семьях с невысокими доходами. Размер выплаты составит от половины до одного прожиточного минимума на каждого ребенка этого возраста."Сейчас в среднем по стране это до 12300 рублей. Таким образом, у нас выстроится единая система поддержки с момента, когда будущая мама еще только ждет появления ребенка, и вплоть до достижения ребенком 17 лет", - пояснил Путин.Глава государства поручил правительству обеспечить оперативную работу систему, чтобы она “учитывала изменения материального положения семей”."То есть, если родители столкнулись с потерей работы, другими сложными жизненными обстоятельствами, семья должна начать получать помощь от государства максимально быстро", - сказал Владимир Путин.Во время видеоконференции президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации", а также указ о дополнительных функциях глав регионов, что позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер, исходя из реального положения дел.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/ukraina-ne-idet-v-nato-kotoraya-pytaetsya-ovladet-ukrainoy-1038155118.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/armiya-rossii-porazila-128-obektov-voennoy-infrastruktury-ukrainy-za-sutki-1038142866.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/mid-nedruzhestvennye-deystviya-v-adres-rossii-navyazany-evrope-izvne-1038141694.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/vzglyad-iz-kieva-ukraine-realno-nuzhna-denatsifikatsiya-1038123414.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/ekspert-nazval-sotsseti-oruzhiem-v-rukakh-zapada-1038140696.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/lavrov-na-zapade-zamalchivayut-tragediyu-v-donetske-i-rasprostranyayut-feyki-1038132479.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/samim-prigoditsya-pochemu-rossiya-zapretila-vyvozit-zerno-i-sakhar--1038139830.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, новости, политика, экономика, украина, россия