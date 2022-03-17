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МИД Абхазии заявил, что соглашение о двойном гражданстве с Россией готовится к подписанию
МИД Абхазии заявил, что соглашение о двойном гражданстве с Россией готовится к подписанию
В рамках соглашения абхазские граждане получат возможность писать заявления о приеме в гражданство России в упрощенном порядке, условия приема будут определены... 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T11:40+0300
2022-03-17T11:48+0300
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии сообщило о том, что соглашение между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства готовится к подписанию. МИД Абхазии подчеркивает, что процедура упрощенного получения гражданства будет односторонней – граждане России не смогут упрощенно приобрести гражданство Абхазии, соглашение не меняет основания и порядок вступления в абхазское гражданство как в общем, так и в упрощенном порядке.Лица, обладающие гражданством обоих государств, будут иметь право на социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание в соответствии с законодательством страны, в которой они постоянно проживают.Военнообязанные граждане с двумя паспортами проходят военную службу в стране постоянного проживания. Если же гражданин уже прошел военную службу в одной стране, то он освобождается от призыва в другой. Также в рамках соглашения предусматривается ситуация, при которой гражданин обоих государств, оказавшийся в стране, с которой поддерживает дипломатические отношения только одна из них, имеет право на полный общем защиты, предоставляемый дипломатическими или консульскими учреждениями этого государства. После признания суверенитета Абхазии со стороны России в 2008 году отсутствие межгосударственного соглашения о двойном гражданстве привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке. Подобные соглашения у России заключены только с Таджикистаном и Туркменистаном.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/prezident-abkhazii-rassmotrit-proekt-soglasheniya-o-dvoynom-grazhdanstve-s-rossiey-1037937005.html
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мид абхазии, новости, дипломатия, гражданство

МИД Абхазии заявил, что соглашение о двойном гражданстве с Россией готовится к подписанию

11:40 17.03.2022 (обновлено: 11:48 17.03.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудница ФГУП "Гознак" проверяет качество готовых биометрических заграничных паспортов граждан РФ
Сотрудница ФГУП Гознак проверяет качество готовых биометрических заграничных паспортов граждан РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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В рамках соглашения абхазские граждане получат возможность писать заявления о приеме в гражданство России в упрощенном порядке, условия приема будут определены российским президентом Владимиром Путиным.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии сообщило о том, что соглашение между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства готовится к подписанию.

"Соглашение будет подписано Министерством иностранных дел Республики Абхазия по достижении договоренности с Российской Федерацией", – говорится в заявлении.

МИД Абхазии подчеркивает, что процедура упрощенного получения гражданства будет односторонней – граждане России не смогут упрощенно приобрести гражданство Абхазии, соглашение не меняет основания и порядок вступления в абхазское гражданство как в общем, так и в упрощенном порядке.
Лица, обладающие гражданством обоих государств, будут иметь право на социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание в соответствии с законодательством страны, в которой они постоянно проживают.
Кабинет Министров Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 04.03.2022
В Абхазии
Президент Абхазии рассмотрит проект соглашения о двойном гражданстве с Россией
4 марта, 18:15
Военнообязанные граждане с двумя паспортами проходят военную службу в стране постоянного проживания. Если же гражданин уже прошел военную службу в одной стране, то он освобождается от призыва в другой.
Также в рамках соглашения предусматривается ситуация, при которой гражданин обоих государств, оказавшийся в стране, с которой поддерживает дипломатические отношения только одна из них, имеет право на полный общем защиты, предоставляемый дипломатическими или консульскими учреждениями этого государства.
После признания суверенитета Абхазии со стороны России в 2008 году отсутствие межгосударственного соглашения о двойном гражданстве привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке. Подобные соглашения у России заключены только с Таджикистаном и Туркменистаном.
В Абхазии
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