https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/mid-abkhazii-zayavil-chto-soglashenie-o-dvoynom-grazhdanstve-s-rossiey-gotovitsya-k-podpisaniyu-1038161962.html

МИД Абхазии заявил, что соглашение о двойном гражданстве с Россией готовится к подписанию

МИД Абхазии заявил, что соглашение о двойном гражданстве с Россией готовится к подписанию

В рамках соглашения абхазские граждане получат возможность писать заявления о приеме в гражданство России в упрощенном порядке, условия приема будут определены... 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T11:40+0300

2022-03-17T11:40+0300

2022-03-17T11:48+0300

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии сообщило о том, что соглашение между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства готовится к подписанию. МИД Абхазии подчеркивает, что процедура упрощенного получения гражданства будет односторонней – граждане России не смогут упрощенно приобрести гражданство Абхазии, соглашение не меняет основания и порядок вступления в абхазское гражданство как в общем, так и в упрощенном порядке.Лица, обладающие гражданством обоих государств, будут иметь право на социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание в соответствии с законодательством страны, в которой они постоянно проживают.Военнообязанные граждане с двумя паспортами проходят военную службу в стране постоянного проживания. Если же гражданин уже прошел военную службу в одной стране, то он освобождается от призыва в другой. Также в рамках соглашения предусматривается ситуация, при которой гражданин обоих государств, оказавшийся в стране, с которой поддерживает дипломатические отношения только одна из них, имеет право на полный общем защиты, предоставляемый дипломатическими или консульскими учреждениями этого государства. После признания суверенитета Абхазии со стороны России в 2008 году отсутствие межгосударственного соглашения о двойном гражданстве привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке. Подобные соглашения у России заключены только с Таджикистаном и Туркменистаном.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/prezident-abkhazii-rassmotrit-proekt-soglasheniya-o-dvoynom-grazhdanstve-s-rossiey-1037937005.html

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