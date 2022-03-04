https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/prezident-abkhazii-rassmotrit-proekt-soglasheniya-o-dvoynom-grazhdanstve-s-rossiey-1037937005.html

Президент Абхазии рассмотрит проект соглашения о двойном гражданстве с Россией

Президент Абхазии рассмотрит проект соглашения о двойном гражданстве с Россией

Работа над соглашением велась на протяжении десяти лет, проект прошел процедуры как внутригосударственного согласования, так и обсуждения и проработки с... 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T18:15+0300

2022-03-04T18:15+0300

2022-03-04T18:52+0300

кабмин абхазии

гражданство

законодательство

новости

в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/16/1032063229_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_3290a96d92f910e159d028af836dc46e.jpg

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Правительство Абхазии предоставило на рассмотрение президента республики Аслана Бжания проект "Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства", пишет Апсныпресс со ссылкой на помощника премьер-министра Дмитрия Шамба.По словам Шамба, в соответствии с документом, граждане одной страны будут иметь право приобретать гражданство другой страны без отказа от уже имеющегося у них первичного гражданства.Также соглашение предусматривает, что лица, бывшие гражданами Абхазии на момент признания независимости республики - 26 августа 2008 года, не утратившие этого статуса и достигшие совершеннолетия, смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.Дмитрий Шамба добавил, что подписание данного соглашения не предусматривает упрощенного приобретения абхазского гражданства российскими гражданами, все процедуры остаются теми же.В соответствии с российским законодательством, вопрос о двойном гражданстве регулируется на основе межгосударственного соглашения. Такие соглашения у России заключены только с Таджикистаном и Туркменистаном. После признания независимости Абхазии в 2008 году отсутствие такого соглашения привело к приостановке процесса приобретения российского гражданства гражданами Абхазии в упрощенном порядке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/kabmin-abkhazii-utverdil-proekt-soglasheniya-s-respublikoy-adygeya-1037866605.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/v-kabmine-podveli-itogi-zasedaniya-gruppy-po-garmonizatsii-zakonodatelstv-abkhazii-i-rossii-1037504056.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кабмин абхазии, гражданство, законодательство, новости