https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/prezident-abkhazii-rassmotrit-proekt-soglasheniya-o-dvoynom-grazhdanstve-s-rossiey-1037937005.html
Президент Абхазии рассмотрит проект соглашения о двойном гражданстве с Россией
Президент Абхазии рассмотрит проект соглашения о двойном гражданстве с Россией
Работа над соглашением велась на протяжении десяти лет, проект прошел процедуры как внутригосударственного согласования, так и обсуждения и проработки с... 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T18:15+0300
2022-03-04T18:15+0300
2022-03-04T18:52+0300
кабмин абхазии
гражданство
законодательство
новости
в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/16/1032063229_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_3290a96d92f910e159d028af836dc46e.jpg
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Правительство Абхазии предоставило на рассмотрение президента республики Аслана Бжания проект "Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства", пишет Апсныпресс со ссылкой на помощника премьер-министра Дмитрия Шамба.По словам Шамба, в соответствии с документом, граждане одной страны будут иметь право приобретать гражданство другой страны без отказа от уже имеющегося у них первичного гражданства.Также соглашение предусматривает, что лица, бывшие гражданами Абхазии на момент признания независимости республики - 26 августа 2008 года, не утратившие этого статуса и достигшие совершеннолетия, смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.Дмитрий Шамба добавил, что подписание данного соглашения не предусматривает упрощенного приобретения абхазского гражданства российскими гражданами, все процедуры остаются теми же.В соответствии с российским законодательством, вопрос о двойном гражданстве регулируется на основе межгосударственного соглашения. Такие соглашения у России заключены только с Таджикистаном и Туркменистаном. После признания независимости Абхазии в 2008 году отсутствие такого соглашения привело к приостановке процесса приобретения российского гражданства гражданами Абхазии в упрощенном порядке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/kabmin-abkhazii-utverdil-proekt-soglasheniya-s-respublikoy-adygeya-1037866605.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/v-kabmine-podveli-itogi-zasedaniya-gruppy-po-garmonizatsii-zakonodatelstv-abkhazii-i-rossii-1037504056.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/16/1032063229_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_50d712ebaea546d55eaa3a4ffb847df5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кабмин абхазии, гражданство, законодательство, новости
Президент Абхазии рассмотрит проект соглашения о двойном гражданстве с Россией
18:15 04.03.2022 (обновлено: 18:52 04.03.2022) Подписаться на
Работа над соглашением велась на протяжении десяти лет, проект прошел процедуры как внутригосударственного согласования, так и обсуждения и проработки с российской стороной.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik.
Правительство Абхазии предоставило на рассмотрение президента республики Аслана Бжания проект "Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства", пишет Апсныпресс
со ссылкой на помощника премьер-министра Дмитрия Шамба.
По словам Шамба, в соответствии с документом, граждане одной страны будут иметь право приобретать гражданство другой страны без отказа от уже имеющегося у них первичного гражданства.
"Республика Абхазия еще в 2002 году в одностороннем порядке в своем законодательстве закрепила право своих граждан приобретать российское гражданство, не выходя из абхазского. Эта же норма нашла свое отражение и в Законе о гражданстве 2005 года", – добавил Шамба.
Также соглашение предусматривает, что лица, бывшие гражданами Абхазии на момент признания независимости республики - 26 августа 2008 года, не утратившие этого статуса и достигшие совершеннолетия, смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
Дмитрий Шамба добавил, что подписание данного соглашения не предусматривает упрощенного приобретения абхазского гражданства российскими гражданами, все процедуры остаются теми же.
В соответствии с российским законодательством, вопрос о двойном гражданстве регулируется на основе межгосударственного соглашения. Такие соглашения у России заключены только с Таджикистаном и Туркменистаном. После признания независимости Абхазии в 2008 году отсутствие такого соглашения привело к приостановке процесса приобретения российского гражданства гражданами Абхазии в упрощенном порядке.