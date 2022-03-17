https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/minoborony-rossii-opublikovalo-dokazatelstva-razrabotki-biooruzhiya-na-ukraine-1038169231.html

Минобороны России опубликовало доказательства разработки биооружия на Украине

Минобороны России опубликовало доказательства разработки биооружия на Украине

По данным ведомства, на финансирование военно-биологических проектов в лабораториях Харькова, Киева, Львова и Одессы Вашингтон выделил около 32 миллионов... 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T16:45+0300

2022-03-17T16:45+0300

2022-03-17T16:47+0300

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Минобороны России представило общественности ряд документов, подтверждающих сотрудничество США и Украины в производстве биологического оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игоря Кириллова."Всего во время украино-американских проектов ученые выделили шесть семейств в вирусов, включая коронавирусы, и три вида патогенных бактерий – возбудителей чумы, бруцеллеза и лептоспироза", – заявил Кириллов и подчеркнул, что вирусы были устойчивы к лекарствам.По заявлению Минобороны, в рамках программ, спонсированных США и их союзниками по НАТО, реализовывался проект переноса на человека различных болезней с помощью птиц, из обнаруженных документов также следует, что украинские ученые отслеживали дальность полета этих птиц в Россию.По словам Кириллова, заинтересованность американских военных биологов в украинских биолабораториях была связана с тем, что изучаемые болезни и патогены – Конго-крымская гемморагическая лихорадка, лептоспироз и хантавирусы имеют природные очаги на территории Украины и России, что означает, что применение биологического оружия могло быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/minoborony-rossii-rasskazalo-o-planakh-ssha-po-sozdaniyu-biooruzhiya-na-ukraine-1038165513.html

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