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Минобороны России опубликовало доказательства разработки биооружия на Украине
Минобороны России опубликовало доказательства разработки биооружия на Украине
По данным ведомства, на финансирование военно-биологических проектов в лабораториях Харькова, Киева, Львова и Одессы Вашингтон выделил около 32 миллионов... 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T16:45+0300
2022-03-17T16:45+0300
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Минобороны России представило общественности ряд документов, подтверждающих сотрудничество США и Украины в производстве биологического оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игоря Кириллова."Всего во время украино-американских проектов ученые выделили шесть семейств в вирусов, включая коронавирусы, и три вида патогенных бактерий – возбудителей чумы, бруцеллеза и лептоспироза", – заявил Кириллов и подчеркнул, что вирусы были устойчивы к лекарствам.По заявлению Минобороны, в рамках программ, спонсированных США и их союзниками по НАТО, реализовывался проект переноса на человека различных болезней с помощью птиц, из обнаруженных документов также следует, что украинские ученые отслеживали дальность полета этих птиц в Россию.По словам Кириллова, заинтересованность американских военных биологов в украинских биолабораториях была связана с тем, что изучаемые болезни и патогены – Конго-крымская гемморагическая лихорадка, лептоспироз и хантавирусы имеют природные очаги на территории Украины и России, что означает, что применение биологического оружия могло быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/minoborony-rossii-rasskazalo-o-planakh-ssha-po-sozdaniyu-biooruzhiya-na-ukraine-1038165513.html
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Минобороны России опубликовало доказательства разработки биооружия на Украине
16:45 17.03.2022 (обновлено: 16:47 17.03.2022) Подписаться на
По данным ведомства, на финансирование военно-биологических проектов в лабораториях Харькова, Киева, Львова и Одессы Вашингтон выделил около 32 миллионов долларов.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik
. Минобороны России представило общественности ряд документов, подтверждающих сотрудничество США и Украины в производстве биологического оружия, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игоря Кириллова.
"Всего во время украино-американских проектов ученые выделили шесть семейств в вирусов, включая коронавирусы, и три вида патогенных бактерий – возбудителей чумы, бруцеллеза и лептоспироза", – заявил Кириллов и подчеркнул, что вирусы были устойчивы к лекарствам.
По заявлению Минобороны, в рамках программ, спонсированных США и их союзниками по НАТО, реализовывался проект переноса на человека различных болезней с помощью птиц, из обнаруженных документов также следует, что украинские ученые отслеживали дальность полета этих птиц в Россию.
Также ведомство заявило, что работы по изучению возможности передачи человеку заболеваний через летучих мышей проводились в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси. Этот проект был начат в октябре 2019 года, накануне пандемии.
По словам Кириллова, заинтересованность американских военных биологов в украинских биолабораториях была связана с тем, что изучаемые болезни и патогены – Конго-крымская гемморагическая лихорадка, лептоспироз и хантавирусы имеют природные очаги на территории Украины и России, что означает, что применение биологического оружия могло быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний.