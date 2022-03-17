https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/novye-druzya-i-vozmozhnosti-abkhaziya-zavershila-rabotu-na-mitt-2022--1038173090.html

Новые друзья и возможности: Абхазия завершила работу на MITT-2022

Новые друзья и возможности: Абхазия завершила работу на MITT-2022

Туристические продукты, этнокультурные маршруты и народные промыслы представила Абхазия в канун курортного сезона на Международной туристической выставке MITT... 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T20:15+0300

2022-03-17T20:15+0300

2022-03-17T20:21+0300

туризм

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/11/1038172536_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_5c25f070a25372a1c3cf120732cb9479.jpg

МОСКВА, 17 мар – Sputnik, Анжелика Бения. Многие туристы впервые открыли для Абхазию и рассмотрели ее в качестве варианта для путешествия благодаря участию республики в туристической выставке MITT в Москве, рассказал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.Хишба возглавлял делегацию Абхазии, которая принимала участие в международной туристической выставке MITT, проходившей в Москве с 14 по 17 марта."Это важнейшее событие в мире туризма. Участие в нем важно не только для развития этой отрасли, это своего рода дипломатическая миссия. Благодаря стенду Абхазии на выставке многие впервые открыли для себя республику, узнали о ее существовании, знакомились с нашей культурой, историей и бытом. Учитывая оценки специалистов федерального агентства по туризму, можно смело сказать, что предстоящий сезон будет не менее успешным, чем рекордный сезон 2021 года", – добавил министр.Среди иностранных участников на выставке были представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана и Филиппин. Впервые в мероприятии участвовали Алжир, Индонезия и Кения."У нас есть природные заповедники, и не только. Нам есть, что обсудить с коллегами из Абхазии. Для сотрудничества нужна большая рекламная кампания с обеих сторон. К примеру, такая кампания была проведена и с Россией. <...> Мы будем продолжать усиливать обороты в сфере туризма,", – заявил Али Падрон.Начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Саид Аршба отметил, что благодаря сокращению количества участников, внимание посетителей в этом году не рассеивалось.В туристической выставке совместно с министерством туризма участвовала делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии во главе с президентом Тамилой Мерцхулава.По её словам, в России достаточно регионов, жители которых еще не знакомы с абхазской продукцией. Спрос, отметила она, ведет к расширению производства и ассортимента товаров, а также к увеличению объемов продаж."Это возможность для продвижения интересов отечественных предприятий, подобные площадки способствуют наглядной презентации абхазских продуктов. Отраслевые выставки в текущих экономических условиях становятся важным инструментом мониторинга рынка и поиска новых ниш для абхазского бизнеса. Наша задача - привлечь целевую аудиторию, способствовать стабильному росту продаж и продвижению абхазского бренда," – сказала Мерцхулава.Абхазские туроператоры и представители гостиниц и отелей также презентовали свои предложения в ходе выставки.По словам начальника отдела продаж одной из московских туристических компаний Елены Алехиной, Абхазия все годы участия в выставке активно налаживает новые контакты и заключает партнерские соглашения."С Абхазией работаем уже 25 лет. Последние пять лет республика стала выставляться на собственном стенде. В этом году к Абхазии большой интерес. Нужно добавить, что и в прошлом году от недостатка клиентов и партнеров мы не страдали", – добавила московский туроператор.В том, что грядущий туристический сезон будет успешен как никогда, не сомневается и директор пансионата "Эвкалиптовая роща" Заур Зарандия.Международная туристическая выставка MITT проходит в Москве 28 лет подряд. Это масштабное мероприятие, входящее в пятерку в пятерку крупнейших мировых туристических выставок, на которое съезжается огромное количество представителей отрасли из российских регионов и зарубежных стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/abkhaziya-prinyala-uchastie-v-turisticheskoy-vystavke-mitt-2022-v-moskve-1038147157.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

туризм, новости