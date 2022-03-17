Новые друзья и возможности: Абхазия завершила работу на MITT-2022

МОСКВА, 17 мар – Sputnik, Анжелика Бения. Многие туристы впервые открыли для Абхазию и рассмотрели ее в качестве варианта для путешествия благодаря участию республики в туристической выставке MITT в Москве, рассказал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.Хишба возглавлял делегацию Абхазии, которая принимала участие в международной туристической выставке MITT, проходившей в Москве с 14 по 17 марта."Это важнейшее событие в мире туризма. Участие в нем важно не только для развития этой отрасли, это своего рода дипломатическая миссия. Благодаря стенду Абхазии на выставке многие впервые открыли для себя республику, узнали о ее существовании, знакомились с нашей культурой, историей и бытом. Учитывая оценки специалистов федерального агентства по туризму, можно смело сказать, что предстоящий сезон будет не менее успешным, чем рекордный сезон 2021 года", – добавил министр.Среди иностранных участников на выставке были представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана и Филиппин. Впервые в мероприятии участвовали Алжир, Индонезия и Кения."У нас есть природные заповедники, и не только. Нам есть, что обсудить с коллегами из Абхазии. Для сотрудничества нужна большая рекламная кампания с обеих сторон. К примеру, такая кампания была проведена и с Россией. <...> Мы будем продолжать усиливать обороты в сфере туризма,", – заявил Али Падрон.Начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Саид Аршба отметил, что благодаря сокращению количества участников, внимание посетителей в этом году не рассеивалось.В туристической выставке совместно с министерством туризма участвовала делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии во главе с президентом Тамилой Мерцхулава.По её словам, в России достаточно регионов, жители которых еще не знакомы с абхазской продукцией. Спрос, отметила она, ведет к расширению производства и ассортимента товаров, а также к увеличению объемов продаж."Это возможность для продвижения интересов отечественных предприятий, подобные площадки способствуют наглядной презентации абхазских продуктов. Отраслевые выставки в текущих экономических условиях становятся важным инструментом мониторинга рынка и поиска новых ниш для абхазского бизнеса. Наша задача - привлечь целевую аудиторию, способствовать стабильному росту продаж и продвижению абхазского бренда," – сказала Мерцхулава.Абхазские туроператоры и представители гостиниц и отелей также презентовали свои предложения в ходе выставки.По словам начальника отдела продаж одной из московских туристических компаний Елены Алехиной, Абхазия все годы участия в выставке активно налаживает новые контакты и заключает партнерские соглашения."С Абхазией работаем уже 25 лет. Последние пять лет республика стала выставляться на собственном стенде. В этом году к Абхазии большой интерес. Нужно добавить, что и в прошлом году от недостатка клиентов и партнеров мы не страдали", – добавила московский туроператор.В том, что грядущий туристический сезон будет успешен как никогда, не сомневается и директор пансионата "Эвкалиптовая роща" Заур Зарандия.Международная туристическая выставка MITT проходит в Москве 28 лет подряд. Это масштабное мероприятие, входящее в пятерку в пятерку крупнейших мировых туристических выставок, на которое съезжается огромное количество представителей отрасли из российских регионов и зарубежных стран.
Туристические продукты, этнокультурные маршруты и народные промыслы представила Абхазия в канун курортного сезона на Международной туристической выставке MITT в Москве.
МОСКВА, 17 мар – Sputnik, Анжелика Бения. Многие туристы впервые открыли для Абхазию и рассмотрели ее в качестве варианта для путешествия благодаря участию республики в туристической выставке MITT в Москве, рассказал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.
Хишба возглавлял делегацию Абхазии, которая принимала участие в международной туристической выставке MITT, проходившей в Москве с 14 по 17 марта.
Министр отметил, что MITT – уникальная площадка, которая позволяет сравнить предложения российских и зарубежных участников из 17 стран мира и 60 регионов России, установить деловые контакты и изучить тренды индустрии.
"Это важнейшее событие в мире туризма. Участие в нем важно не только для развития этой отрасли, это своего рода дипломатическая миссия. Благодаря стенду Абхазии на выставке многие впервые открыли для себя республику, узнали о ее существовании, знакомились с нашей культурой, историей и бытом. Учитывая оценки специалистов федерального агентства по туризму, можно смело сказать, что предстоящий сезон будет не менее успешным, чем рекордный сезон 2021 года", – добавил министр.
Среди иностранных участников на выставке были представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана и Филиппин. Впервые в мероприятии участвовали Алжир, Индонезия и Кения.
Министр туризма Венесуэлы Али Падрон отметил что крайне заинтересовался Абхазией как туристическим направлением и добавил, что Венесуэле есть что предложить абхазской стороне.
"У нас есть природные заповедники, и не только. Нам есть, что обсудить с коллегами из Абхазии. Для сотрудничества нужна большая рекламная кампания с обеих сторон. К примеру, такая кампания была проведена и с Россией. <...> Мы будем продолжать усиливать обороты в сфере туризма,", – заявил Али Падрон.
Начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Саид Аршба отметил, что благодаря сокращению количества участников, внимание посетителей в этом году не рассеивалось.
"Выставка была продуктивной, Абхазия была активным участником. Большой интерес к республике был и со стороны различных фирм - у многих из них закрылись каналы в Европу, сейчас они активно ищут партнеров. Они могут перенаправить турпотоки в Абхазию, как в одно из интересных и перспективных направлений для развития туристического рынка", – сказал Аршба.
В туристической выставке совместно с министерством туризма участвовала делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии во главе с президентом Тамилой Мерцхулава.
По её словам, в России достаточно регионов, жители которых еще не знакомы с абхазской продукцией. Спрос, отметила она, ведет к расширению производства и ассортимента товаров, а также к увеличению объемов продаж.
"Это возможность для продвижения интересов отечественных предприятий, подобные площадки способствуют наглядной презентации абхазских продуктов. Отраслевые выставки в текущих экономических условиях становятся важным инструментом мониторинга рынка и поиска новых ниш для абхазского бизнеса. Наша задача - привлечь целевую аудиторию, способствовать стабильному росту продаж и продвижению абхазского бренда," – сказала Мерцхулава.
Абхазские туроператоры и представители гостиниц и отелей также презентовали свои предложения в ходе выставки.
По словам начальника отдела продаж одной из московских туристических компаний Елены Алехиной, Абхазия все годы участия в выставке активно налаживает новые контакты и заключает партнерские соглашения.
"С Абхазией работаем уже 25 лет. Последние пять лет республика стала выставляться на собственном стенде. В этом году к Абхазии большой интерес. Нужно добавить, что и в прошлом году от недостатка клиентов и партнеров мы не страдали", – добавила московский туроператор.
В том, что грядущий туристический сезон будет успешен как никогда, не сомневается и директор пансионата "Эвкалиптовая роща" Заур Зарандия.
"Туристы из России часто выбирают тихий отдых на берегу моря, который мы предлагаем. К нам приезжают туристы разных возрастов. И мы готовы учиться быть лучше. Мне было важно увидеть, что и как коллеги предлагают на туристическом рынке. Я получил большое удовольствие от общения с ними", – отметил он.
Международная туристическая выставка MITT проходит в Москве 28 лет подряд. Это масштабное мероприятие, входящее в пятерку в пятерку крупнейших мировых туристических выставок, на которое съезжается огромное количество представителей отрасли из российских регионов и зарубежных стран.