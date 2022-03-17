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https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/novye-druzya-i-vozmozhnosti-abkhaziya-zavershila-rabotu-na-mitt-2022--1038173090.html
Новые друзья и возможности: Абхазия завершила работу на MITT-2022
Новые друзья и возможности: Абхазия завершила работу на MITT-2022
Туристические продукты, этнокультурные маршруты и народные промыслы представила Абхазия в канун курортного сезона на Международной туристической выставке MITT... 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T20:15+0300
2022-03-17T20:21+0300
туризм
новости
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МОСКВА, 17 мар – Sputnik, Анжелика Бения. Многие туристы впервые открыли для Абхазию и рассмотрели ее в качестве варианта для путешествия благодаря участию республики в туристической выставке MITT в Москве, рассказал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.Хишба возглавлял делегацию Абхазии, которая принимала участие в международной туристической выставке MITT, проходившей в Москве с 14 по 17 марта."Это важнейшее событие в мире туризма. Участие в нем важно не только для развития этой отрасли, это своего рода дипломатическая миссия. Благодаря стенду Абхазии на выставке многие впервые открыли для себя республику, узнали о ее существовании, знакомились с нашей культурой, историей и бытом. Учитывая оценки специалистов федерального агентства по туризму, можно смело сказать, что предстоящий сезон будет не менее успешным, чем рекордный сезон 2021 года", – добавил министр.Среди иностранных участников на выставке были представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана и Филиппин. Впервые в мероприятии участвовали Алжир, Индонезия и Кения."У нас есть природные заповедники, и не только. Нам есть, что обсудить с коллегами из Абхазии. Для сотрудничества нужна большая рекламная кампания с обеих сторон. К примеру, такая кампания была проведена и с Россией. &lt;...&gt; Мы будем продолжать усиливать обороты в сфере туризма,", – заявил Али Падрон.Начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Саид Аршба отметил, что благодаря сокращению количества участников, внимание посетителей в этом году не рассеивалось.В туристической выставке совместно с министерством туризма участвовала делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии во главе с президентом Тамилой Мерцхулава.По её словам, в России достаточно регионов, жители которых еще не знакомы с абхазской продукцией. Спрос, отметила она, ведет к расширению производства и ассортимента товаров, а также к увеличению объемов продаж."Это возможность для продвижения интересов отечественных предприятий, подобные площадки способствуют наглядной презентации абхазских продуктов. Отраслевые выставки в текущих экономических условиях становятся важным инструментом мониторинга рынка и поиска новых ниш для абхазского бизнеса. Наша задача - привлечь целевую аудиторию, способствовать стабильному росту продаж и продвижению абхазского бренда," – сказала Мерцхулава.Абхазские туроператоры и представители гостиниц и отелей также презентовали свои предложения в ходе выставки.По словам начальника отдела продаж одной из московских туристических компаний Елены Алехиной, Абхазия все годы участия в выставке активно налаживает новые контакты и заключает партнерские соглашения."С Абхазией работаем уже 25 лет. Последние пять лет республика стала выставляться на собственном стенде. В этом году к Абхазии большой интерес. Нужно добавить, что и в прошлом году от недостатка клиентов и партнеров мы не страдали", – добавила московский туроператор.В том, что грядущий туристический сезон будет успешен как никогда, не сомневается и директор пансионата "Эвкалиптовая роща" Заур Зарандия.Международная туристическая выставка MITT проходит в Москве 28 лет подряд. Это масштабное мероприятие, входящее в пятерку в пятерку крупнейших мировых туристических выставок, на которое съезжается огромное количество представителей отрасли из российских регионов и зарубежных стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/abkhaziya-prinyala-uchastie-v-turisticheskoy-vystavke-mitt-2022-v-moskve-1038147157.html
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туризм, новости

Новые друзья и возможности: Абхазия завершила работу на MITT-2022

20:15 17.03.2022 (обновлено: 20:21 17.03.2022)
© Sputnik / Анжелика БенияТуристическая выставка в Москве
Туристическая выставка в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2022
© Sputnik / Анжелика Бения
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Туристические продукты, этнокультурные маршруты и народные промыслы представила Абхазия в канун курортного сезона на Международной туристической выставке MITT в Москве.
МОСКВА, 17 мар – Sputnik, Анжелика Бения. Многие туристы впервые открыли для Абхазию и рассмотрели ее в качестве варианта для путешествия благодаря участию республики в туристической выставке MITT в Москве, рассказал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.
Хишба возглавлял делегацию Абхазии, которая принимала участие в международной туристической выставке MITT, проходившей в Москве с 14 по 17 марта.

Министр отметил, что MITT – уникальная площадка, которая позволяет сравнить предложения российских и зарубежных участников из 17 стран мира и 60 регионов России, установить деловые контакты и изучить тренды индустрии.

"Это важнейшее событие в мире туризма. Участие в нем важно не только для развития этой отрасли, это своего рода дипломатическая миссия. Благодаря стенду Абхазии на выставке многие впервые открыли для себя республику, узнали о ее существовании, знакомились с нашей культурой, историей и бытом. Учитывая оценки специалистов федерального агентства по туризму, можно смело сказать, что предстоящий сезон будет не менее успешным, чем рекордный сезон 2021 года", – добавил министр.
Среди иностранных участников на выставке были представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана и Филиппин. Впервые в мероприятии участвовали Алжир, Индонезия и Кения.

Министр туризма Венесуэлы Али Падрон отметил что крайне заинтересовался Абхазией как туристическим направлением и добавил, что Венесуэле есть что предложить абхазской стороне.

"У нас есть природные заповедники, и не только. Нам есть, что обсудить с коллегами из Абхазии. Для сотрудничества нужна большая рекламная кампания с обеих сторон. К примеру, такая кампания была проведена и с Россией. <...> Мы будем продолжать усиливать обороты в сфере туризма,", – заявил Али Падрон.
Начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Саид Аршба отметил, что благодаря сокращению количества участников, внимание посетителей в этом году не рассеивалось.

"Выставка была продуктивной, Абхазия была активным участником. Большой интерес к республике был и со стороны различных фирм - у многих из них закрылись каналы в Европу, сейчас они активно ищут партнеров. Они могут перенаправить турпотоки в Абхазию, как в одно из интересных и перспективных направлений для развития туристического рынка", – сказал Аршба.

В туристической выставке совместно с министерством туризма участвовала делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии во главе с президентом Тамилой Мерцхулава.
По её словам, в России достаточно регионов, жители которых еще не знакомы с абхазской продукцией. Спрос, отметила она, ведет к расширению производства и ассортимента товаров, а также к увеличению объемов продаж.
"Это возможность для продвижения интересов отечественных предприятий, подобные площадки способствуют наглядной презентации абхазских продуктов. Отраслевые выставки в текущих экономических условиях становятся важным инструментом мониторинга рынка и поиска новых ниш для абхазского бизнеса. Наша задача - привлечь целевую аудиторию, способствовать стабильному росту продаж и продвижению абхазского бренда," – сказала Мерцхулава.
Международная туристическая выставка MITT-2022 - Sputnik Абхазия, 1920, 16.03.2022
Абхазия приняла участие в туристической выставке MITT-2022 в Москве
Вчера, 15:26
Абхазские туроператоры и представители гостиниц и отелей также презентовали свои предложения в ходе выставки.
По словам начальника отдела продаж одной из московских туристических компаний Елены Алехиной, Абхазия все годы участия в выставке активно налаживает новые контакты и заключает партнерские соглашения.
"С Абхазией работаем уже 25 лет. Последние пять лет республика стала выставляться на собственном стенде. В этом году к Абхазии большой интерес. Нужно добавить, что и в прошлом году от недостатка клиентов и партнеров мы не страдали", – добавила московский туроператор.
© Foto / Facebook/Торгово-промышленная Палата Республики АбхазияТуристическая выставка в Москве
Туристическая выставка в Москве - Sputnik Абхазия
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© Foto / Facebook/Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия
Туристическая выставка в Москве
© Foto / Facebook/Торгово-промышленная Палата Республики АбхазияТуристическая выставка в Москве
Туристическая выставка в Москве - Sputnik Абхазия
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© Foto / Facebook/Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия
Туристическая выставка в Москве
© Foto / Facebook/Торгово-промышленная Палата Республики АбхазияТуристическая выставка в Москве
Туристическая выставка в Москве - Sputnik Абхазия
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© Foto / Facebook/Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия
Туристическая выставка в Москве
© Foto / Саид Аршба Туристическая выставка в Москве
Туристическая выставка в Москве - Sputnik Абхазия
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© Foto / Саид Аршба
Туристическая выставка в Москве
1/4
© Foto / Facebook/Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия
Туристическая выставка в Москве
2/4
© Foto / Facebook/Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия
Туристическая выставка в Москве
3/4
© Foto / Facebook/Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия
Туристическая выставка в Москве
4/4
© Foto / Саид Аршба
Туристическая выставка в Москве
В том, что грядущий туристический сезон будет успешен как никогда, не сомневается и директор пансионата "Эвкалиптовая роща" Заур Зарандия.

"Туристы из России часто выбирают тихий отдых на берегу моря, который мы предлагаем. К нам приезжают туристы разных возрастов. И мы готовы учиться быть лучше. Мне было важно увидеть, что и как коллеги предлагают на туристическом рынке. Я получил большое удовольствие от общения с ними", – отметил он.

Международная туристическая выставка MITT проходит в Москве 28 лет подряд. Это масштабное мероприятие, входящее в пятерку в пятерку крупнейших мировых туристических выставок, на которое съезжается огромное количество представителей отрасли из российских регионов и зарубежных стран.
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