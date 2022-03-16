https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/abkhaziya-prinyala-uchastie-v-turisticheskoy-vystavke-mitt-2022-v-moskve-1038147157.html

Абхазия приняла участие в туристической выставке MITT-2022 в Москве

Абхазия приняла участие в туристической выставке MITT-2022 в Москве

В туристической выставке, которая проходит в московском выставочном центре Крокус Экспо с 14 по 17 марта, совместно с Министерством туризма участвует делегация... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T15:26+0300

2022-03-16T15:26+0300

2022-03-16T16:54+0300

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Министерство туризма Абхазии приняло участие в XXVIII Международной выставке MITT-2022, посвященной туристической отрасли, сообщил в интервью радио Sputnik начальник информационного Управления ведомства Саид Аршба.Саид Аршба добавил, что из-за внешнеполитической обстановки выставка MITT-2022 не может похвастаться длинным списком участников. Кроме того, по той же причине внимание большей части посетителей сконцентрировано на внутреннем туризме и Абхазии, как на одном из вариантов направлений для летнего отдыха. Делегацию Минтуризма возглавляет глава ведомства Теймураз Хишба. По его словам, участие в подобных мероприятиях – это прекрасная возможность продемонстрировать туристические преимущества республики и привлечь в Абхазию больше гостей.В рамках выставки представители Абхазии планируют встретиться с коллегами из Венесуэлы и Армении."Это неформальные встречи, которые могут послужить дальнейшему сотрудничеству. Представители нашего туристического бизнеса очень довольны, они отмечают, что их ожидания от выставки в полной мере удовлетворены. Много туроператоров, которые работают, например, в Италии, Северной Африке, Египте, начинают работу по переориентированию своих потоков, включают Абхазию в список стран, в которые они готовы продавать туры", – подчеркнул Саид Аршба.Помимо Абхазии в международной выставке MITT-2022 участвуют представители 19 стран: Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизстана, Турции, Алжира, Египта, Беларуси, Малайзии, Доминиканской Республики, Индонезии, Филиппин, Уганды, Израиля, Таиланда, Кипра, Болгарии и Танзании.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/turbaza-kosilov-i-gabeliya-o-turindustrii-v-novykh-realiyakh-1038127564.html

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