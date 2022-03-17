https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/peskov-rossiya-ne-primet-resheniya-suda-oon-po-konfliktu-na-ukraine-1038165962.html

Песков: Россия не примет решения суда ООН по конфликту на Украине

Песков: Россия не примет решения суда ООН по конфликту на Украине

Ранее Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна "немедленно приостановить" военную операцию на Украине. 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T14:46+0300

2022-03-17T14:46+0300

2022-03-17T14:49+0300

дмитрий песков

международный суд оон

россия

украина

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Россия не может принять во внимание решение Международного суда ООН по операции на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь добавил, что прекратить происходящее можно только заключив соглашение с Киевом, и подчеркнул, что российская делегация прикладывает огромные усилия по ведению переговоров, в то время как "стиль" украинской стороны весьма неспешен.По словам Пескова, эта неспешность в плане выполнения Украиной обязательств по Минским соглашениям привела к нынешнему положению вещей. Тем не менее, отметил пресс-секретарь, переговоры с украинской стороной продолжаются, о прогрессе будет сообщено дополнительно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/kosachev-spetsoperatsiya-rossii-predotvratila-tretyu-mirovuyu-voynu-1038163840.html

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дмитрий песков, международный суд оон, россия, украина