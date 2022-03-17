https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/platezhnaya-sistema-mir-rasshirit-spektr-uslug-na-tekuschikh-rynkakh-1038167060.html

Платежная система "Мир" расширит спектр услуг на текущих рынках

Платежная система "Мир" расширит спектр услуг на текущих рынках

Блокировка работы вне России банковских карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, и запрет на покупку валюты физлицами осложняют для россиян... 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T15:34+0300

2022-03-17T15:34+0300

2022-03-17T15:43+0300

банки

финансы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/11/1038166325_0:155:3014:1850_1920x0_80_0_0_4e89ec9244710ddcf8f6677b54030bdf.jpg

СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Российская платежная система "Мир" сосредоточит усилия на текущих рынках присутствия, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на директора по развитию цифровых и технологических сервисов платежной системы Марию Точилову.В Абхазии карты "Мир" обслуживаются банками-участниками платежной системы АПРА, благодаря этому у гостей республики не будет трудностей с оплатой покупок или снятием наличных денег. Помимо Абхазии, "Миром" можно расплачиваться в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии. Так как национальная система АПРА интегрирована с системой "Мир", карточки абхазских банков будут действовать во всех этих странах. С 10 марта компании Visa и Mastercard приостановили работу в России, карты этих платежных систем не работают на зарубежных интернет-сайтах и сервисах, расплатиться ими можно только внутри России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/turoperatory-prognoziruyut-rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-prinimayuschey-karty-mir-1038005187.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

банки, финансы, новости