https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/platezhnaya-sistema-mir-rasshirit-spektr-uslug-na-tekuschikh-rynkakh-1038167060.html
Платежная система "Мир" расширит спектр услуг на текущих рынках
Платежная система "Мир" расширит спектр услуг на текущих рынках
Блокировка работы вне России банковских карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, и запрет на покупку валюты физлицами осложняют для россиян... 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T15:34+0300
2022-03-17T15:34+0300
2022-03-17T15:43+0300
банки
финансы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/11/1038166325_0:155:3014:1850_1920x0_80_0_0_4e89ec9244710ddcf8f6677b54030bdf.jpg
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Российская платежная система "Мир" сосредоточит усилия на текущих рынках присутствия, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на директора по развитию цифровых и технологических сервисов платежной системы Марию Точилову.В Абхазии карты "Мир" обслуживаются банками-участниками платежной системы АПРА, благодаря этому у гостей республики не будет трудностей с оплатой покупок или снятием наличных денег. Помимо Абхазии, "Миром" можно расплачиваться в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии. Так как национальная система АПРА интегрирована с системой "Мир", карточки абхазских банков будут действовать во всех этих странах. С 10 марта компании Visa и Mastercard приостановили работу в России, карты этих платежных систем не работают на зарубежных интернет-сайтах и сервисах, расплатиться ими можно только внутри России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/turoperatory-prognoziruyut-rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-prinimayuschey-karty-mir-1038005187.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/11/1038166325_171:0:2843:2004_1920x0_80_0_0_57a3d3879684ad1060ed4b8ed4cb023e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
банки, финансы, новости
Платежная система "Мир" расширит спектр услуг на текущих рынках
15:34 17.03.2022 (обновлено: 15:43 17.03.2022) Подписаться на
Блокировка работы вне России банковских карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, и запрет на покупку валюты физлицами осложняют для россиян перспективу отдыха за границей.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Российская платежная система "Мир" сосредоточит усилия на текущих рынках присутствия, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на директора по развитию цифровых и технологических сервисов платежной системы Марию Точилову.
"Технологически мы готовы к подключению всех стран, которые сами проявят инициативу и захотят предоставлять сервис по обслуживанию карт "Мир", – отметила Точилова и добавила, что компания сконцентрирована на расширении сервисов на рынках тех стран, где она уже присутствует.
В Абхазии карты "Мир" обслуживаются банками-участниками платежной системы АПРА, благодаря этому у гостей республики не будет трудностей с оплатой покупок или снятием наличных денег.
Помимо Абхазии, "Миром" можно расплачиваться в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии. Так как национальная система АПРА интегрирована с системой "Мир", карточки абхазских банков будут действовать во всех этих странах.
С 10 марта компании Visa и Mastercard приостановили работу в России, карты этих платежных систем не работают на зарубежных интернет-сайтах и сервисах, расплатиться ими можно только внутри России.