https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-18-marta-1038166184.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 марта

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 марта

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формируют южная периферия северо-западного антициклона и холодные атмосферные фронты. 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T15:05+0300

2022-03-17T15:05+0300

2022-03-17T15:12+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/11/1038165396_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_92230cb2cff402017a8c3cc349b5ee40.jpg

СУХУМ, 17 мар – Sputnik. В пятницу, 18 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможен снег с дождем, местами снег, туман. В предгорье и горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, погода в абхазии