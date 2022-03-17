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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 марта
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 марта
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формируют южная периферия северо-западного антициклона и холодные атмосферные фронты. 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T15:05+0300
2022-03-17T15:05+0300
2022-03-17T15:12+0300
в абхазии
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. В пятницу, 18 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможен снег с дождем, местами снег, туман. В предгорье и горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 марта
15:05 17.03.2022 (обновлено: 15:12 17.03.2022) Подписаться на
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формируют южная периферия северо-западного антициклона и холодные атмосферные фронты.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. В пятницу, 18 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможен снег с дождем, местами снег, туман. В предгорье и горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.