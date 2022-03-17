https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/putin-osvobodil-alekseya-dvinyanina-ot-dolzhnosti-posla-v-abkhazii-1038164701.html
Путин освободил Алексея Двинянина от должности посла в Абхазии
Путин освободил Алексея Двинянина от должности посла в Абхазии
В декабре 2021 года Алексей Двинянин покинул свой пост и вернулся в Москву, обязанности посла России в Абхазии временно исполняет советник-посланник дипмиссии... 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T13:50+0300
2022-03-17T13:50+0300
2022-03-17T17:19+0300
владимир путин
посольство рф в абхазии
алексей двинянин
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Двинянина от должности Чрезвычайного и Полномочного посла России в Абхазии, сообщает интернет-портал правовой информации. Алексей Двинянин стал послом России в Абхазии в марте 2018 года. Ранее он занимал должность заместителя директора четвертого департамента стран СНГ в МИД России, а с 2011 по 2018 год был заместителем главы российской делегации на Женевских дискуссиях по Закавказью.Предшественником Двинянина на посту главы российской дипмиссии был Семен Григорьев, который занимал должность с 25 октября 2008 года по 30 марта 2018 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bzhaniya-vstretilsya-s-vremennym-poverennym-v-delakh-rossii-v-abkhazii--1037788915.html
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владимир путин, посольство рф в абхазии, алексей двинянин
Путин освободил Алексея Двинянина от должности посла в Абхазии
13:50 17.03.2022 (обновлено: 17:19 17.03.2022) Подписаться на
В декабре 2021 года Алексей Двинянин покинул свой пост и вернулся в Москву, обязанности посла России в Абхазии временно исполняет советник-посланник дипмиссии Максим Литвинов.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik.
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Двинянина от должности Чрезвычайного и Полномочного посла России в Абхазии, сообщает
интернет-портал правовой информации.
"Освободить Двинянина Алексея Аркадьевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия", – говорится в президентском указе.
Алексей Двинянин стал послом России в Абхазии в марте 2018 года. Ранее он занимал должность заместителя директора четвертого департамента стран СНГ в МИД России, а с 2011 по 2018 год был заместителем главы российской делегации на Женевских дискуссиях по Закавказью.
Предшественником Двинянина на посту главы российской дипмиссии был Семен Григорьев, который занимал должность с 25 октября 2008 года по 30 марта 2018 года.