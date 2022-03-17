https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/putin-osvobodil-alekseya-dvinyanina-ot-dolzhnosti-posla-v-abkhazii-1038164701.html

Путин освободил Алексея Двинянина от должности посла в Абхазии

Путин освободил Алексея Двинянина от должности посла в Абхазии

В декабре 2021 года Алексей Двинянин покинул свой пост и вернулся в Москву, обязанности посла России в Абхазии временно исполняет советник-посланник дипмиссии... 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T13:50+0300

2022-03-17T13:50+0300

2022-03-17T17:19+0300

владимир путин

посольство рф в абхазии

алексей двинянин

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Двинянина от должности Чрезвычайного и Полномочного посла России в Абхазии, сообщает интернет-портал правовой информации. Алексей Двинянин стал послом России в Абхазии в марте 2018 года. Ранее он занимал должность заместителя директора четвертого департамента стран СНГ в МИД России, а с 2011 по 2018 год был заместителем главы российской делегации на Женевских дискуссиях по Закавказью.Предшественником Двинянина на посту главы российской дипмиссии был Семен Григорьев, который занимал должность с 25 октября 2008 года по 30 марта 2018 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bzhaniya-vstretilsya-s-vremennym-poverennym-v-delakh-rossii-v-abkhazii--1037788915.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, посольство рф в абхазии, алексей двинянин