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Российские военнослужащие в Абхазии провели тренировочные стрельбы
Российские военнослужащие в Абхазии провели тренировочные стрельбы
В программу боевой подготовки разведывательных подразделений ЮВО регулярно внедряются новые упражнения, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов. 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T10:50+0300
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Разведывательные подразделения военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали различные методы стрельбы из автомата Калашникова АК-74М и пистолета Макарова, сообщает пресс-служба Южного военного округа.В ходе тренировки разведчики выполняли специальные упражнения на тренажере "качели", имитирующем ситуацию с ведением огня с лодки или корабля, плывущих по волнам.Кроме того, военнослужащие отработали передвижение в городских условиях и на скалистых участках местности в условиях ограниченной видимости.Программа боевой подготовки военнослужащих ЮВО постоянно пополняется новыми упражнениями. Благодаря этому солдаты будут подготовлены к выполнению военных задач в самых разных условиях, в том числе в горах или на морском побережье.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/voennye-rossiyskoy-bazy-v-abkhazii-nachali-podgotovku-k-tankovomu-biatlonu-1037909346.html
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юво, новости, военные учения
Российские военнослужащие в Абхазии провели тренировочные стрельбы
10:50 17.03.2022 (обновлено: 10:59 17.03.2022) Подписаться на
В программу боевой подготовки разведывательных подразделений ЮВО регулярно внедряются новые упражнения, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Разведывательные подразделения военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали различные методы стрельбы из автомата Калашникова АК-74М и пистолета Макарова, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В ходе тренировки разведчики выполняли специальные упражнения на тренажере "качели", имитирующем ситуацию с ведением огня с лодки или корабля, плывущих по волнам.
Из различных положений солдаты стреляли в цели, расположенные на расстояниях от 25 до 100 метров.
Кроме того, военнослужащие отработали передвижение в городских условиях и на скалистых участках местности в условиях ограниченной видимости.
Программа боевой подготовки военнослужащих ЮВО постоянно пополняется новыми упражнениями. Благодаря этому солдаты будут подготовлены к выполнению военных задач в самых разных условиях, в том числе в горах или на морском побережье.