https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/rossiyskie-voennosluzhaschie-v-abkhazii-proveli-trenirovki-po-strelbe-1038160662.html

Российские военнослужащие в Абхазии провели тренировочные стрельбы

Российские военнослужащие в Абхазии провели тренировочные стрельбы

В программу боевой подготовки разведывательных подразделений ЮВО регулярно внедряются новые упражнения, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов. 17.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Разведывательные подразделения военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали различные методы стрельбы из автомата Калашникова АК-74М и пистолета Макарова, сообщает пресс-служба Южного военного округа.В ходе тренировки разведчики выполняли специальные упражнения на тренажере "качели", имитирующем ситуацию с ведением огня с лодки или корабля, плывущих по волнам.Кроме того, военнослужащие отработали передвижение в городских условиях и на скалистых участках местности в условиях ограниченной видимости.Программа боевой подготовки военнослужащих ЮВО постоянно пополняется новыми упражнениями. Благодаря этому солдаты будут подготовлены к выполнению военных задач в самых разных условиях, в том числе в горах или на морском побережье.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/voennye-rossiyskoy-bazy-v-abkhazii-nachali-podgotovku-k-tankovomu-biatlonu-1037909346.html

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юво, новости, военные учения