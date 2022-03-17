https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/vs-rossii-unichtozhili-pochti-1400-tankov-s-nachala-spetsoperatsii-1038173880.html
ВС России уничтожили почти 1400 танков с начала спецоперации
ВС России уничтожили почти 1400 танков с начала спецоперации
В ходе военной спецоперации на территории Украины российская армия наносит высокоточные удары, уничтожая технику, склады боеприпасов, командные пункты и другие... 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T19:50+0300
2022-03-17T19:50+0300
2022-03-17T19:51+0300
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СУХУМ, 17 мар- Sputnik. Российские войска уничтожили 1393 танка и других бронированных машин с момента начала военной спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1393 танка и других боевых бронированных машин, 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1182 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков.Также представитель ведомства добавил, что за сутки российскими солдатами было уничтожено 14 военных летательных аппаратов - два вертолета и 12 дронов, в том числе три "Байрактар ТБ-2".Ранее Минобороны сообщало об уничтожении склада боеприпасов Ровенской области, в котором в том числе хранились ракеты для тактического комплекса "Точка-У". Вооружения этого типа использовались ВСУ для удара по центру Донецка, в результате которого погибло более 20 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/minoborony-rossii-opublikovalo-dokazatelstva-razrabotki-biooruzhiya-na-ukraine-1038169231.html
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ВС России уничтожили почти 1400 танков с начала спецоперации
19:50 17.03.2022 (обновлено: 19:51 17.03.2022) Подписаться на
В ходе военной спецоперации на территории Украины российская армия наносит высокоточные удары, уничтожая технику, склады боеприпасов, командные пункты и другие объекты, которые могут быть использованы в военных целях.
СУХУМ, 17 мар- Sputnik. Российские войска уничтожили 1393 танка и других бронированных машин с момента начала военной спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1393 танка и других боевых бронированных машин, 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1182 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков.
Также представитель ведомства добавил, что за сутки российскими солдатами было уничтожено 14 военных летательных аппаратов - два вертолета и 12 дронов, в том числе три "Байрактар ТБ-2".
Ранее Минобороны сообщало об уничтожении склада боеприпасов Ровенской области, в котором в том числе хранились ракеты для тактического комплекса "Точка-У". Вооружения этого типа использовались ВСУ для удара по центру Донецка, в результате которого погибло более 20 человек.