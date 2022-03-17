https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/zhertvami-moschnogo-zemletryaseniya-v-yaponii-stali-tri-cheloveka-1038158586.html

Жертвами мощного землетрясения в Японии стали три человека

Жертвами мощного землетрясения в Японии стали три человека

Мощное землетрясение произошло вечером 16 марта на северо-востоке. Ранее сообщалось о двух погибших и 135 пострадавших. 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T09:00+0300

2022-03-17T09:00+0300

2022-03-17T09:52+0300

землетрясение

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102964/63/1029646308_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_48428f7927bd8215451e929280a2d201.jpg

СУХУММ, 17 мар – Sputnik. Число погибших при мощном землетрясении на северо-востоке Японии увеличилось до трех человек, 194 человека получили травмы различной степени тяжести, передает телеканал NHK.Власти объявили в стране угрозу цунами, волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. Угрозу цунами полностью сняли к утру 17 марта.В результате подземных толчков повреждена автомобильная магистраль в городе Сироиси префектуры Мияги, дорожное покрытие в городе Томэ той же префектуры. В префектуре Фукусима обрушился малоэтажный жилой дом.Землетрясение не привело к внештатным ситуациям на расположенных в регионе АЭС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/uchenyy-nazvala-zony-naibolee-podverzhennye-zemletryaseniyam-1037582478.html

япония

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

землетрясение, япония, в мире