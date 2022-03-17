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Жертвами мощного землетрясения в Японии стали три человека
Жертвами мощного землетрясения в Японии стали три человека
Мощное землетрясение произошло вечером 16 марта на северо-востоке. Ранее сообщалось о двух погибших и 135 пострадавших. 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T09:00+0300
2022-03-17T09:00+0300
2022-03-17T09:52+0300
землетрясение
япония
в мире
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СУХУММ, 17 мар – Sputnik. Число погибших при мощном землетрясении на северо-востоке Японии увеличилось до трех человек, 194 человека получили травмы различной степени тяжести, передает телеканал NHK.Власти объявили в стране угрозу цунами, волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. Угрозу цунами полностью сняли к утру 17 марта.В результате подземных толчков повреждена автомобильная магистраль в городе Сироиси префектуры Мияги, дорожное покрытие в городе Томэ той же префектуры. В префектуре Фукусима обрушился малоэтажный жилой дом.Землетрясение не привело к внештатным ситуациям на расположенных в регионе АЭС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/uchenyy-nazvala-zony-naibolee-podverzhennye-zemletryaseniyam-1037582478.html
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землетрясение, япония, в мире
Жертвами мощного землетрясения в Японии стали три человека
09:00 17.03.2022 (обновлено: 09:52 17.03.2022) Подписаться на
Мощное землетрясение произошло вечером 16 марта на северо-востоке. Ранее сообщалось о двух погибших и 135 пострадавших.
СУХУММ, 17 мар – Sputnik.
Число погибших при мощном землетрясении на северо-востоке Японии увеличилось до трех человек, 194 человека получили травмы различной степени тяжести, передает телеканал NHK
.
Магнитуда землетрясения, произошедшего16 марта в Японии, изначально оценивали в 7,3, однако затем ее пересмотрели до 7,4. Очаг залегал на глубине 57 километров в Тихом океане в районе префектуры Фукусима.
Власти объявили в стране угрозу цунами, волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. Угрозу цунами полностью сняли к утру 17 марта.
В результате подземных толчков повреждена автомобильная магистраль в городе Сироиси префектуры Мияги, дорожное покрытие в городе Томэ той же префектуры. В префектуре Фукусима обрушился малоэтажный жилой дом.
Землетрясение не привело к внештатным ситуациям на расположенных в регионе АЭС.