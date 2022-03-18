https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/basurin-zayavil-chto-rossiya-sozdala-bespoletnuyu-zonu-nad-donbassom-1038178192.html

Басурин заявил, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом

Басурин заявил, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард... 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T10:36+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

днр

лнр

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Басурин также прокомментировал просьбу главы ДНР Дениса Пушилина об усилении систем ПВО в Донбассе, заявив, что передавать комплексы республике не надо, достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо.По данным на 17 марта, уничтожены более четырех тысяч объектов военной инфраструктуры Украины, а также 181 самолет и вертолет, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня и 172 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/minoborony-vs-rossii-obespechili-evakuatsiyu-pochti-43-tysyach-chelovek-iz-mariupolya-1038175876.html

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