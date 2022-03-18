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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/basurin-zayavil-chto-rossiya-sozdala-bespoletnuyu-zonu-nad-donbassom-1038178192.html
Басурин заявил, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом
Басурин заявил, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард... 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T10:36+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Басурин также прокомментировал просьбу главы ДНР Дениса Пушилина об усилении систем ПВО в Донбассе, заявив, что передавать комплексы республике не надо, достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо.По данным на 17 марта, уничтожены более четырех тысяч объектов военной инфраструктуры Украины, а также 181 самолет и вертолет, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня и 172 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/minoborony-vs-rossii-obespechili-evakuatsiyu-pochti-43-tysyach-chelovek-iz-mariupolya-1038175876.html
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Басурин заявил, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом

10:36 18.03.2022 (обновлено: 10:50 18.03.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБеженцы из Волновахи
Беженцы из Волновахи - Sputnik Абхазия, 1920, 18.03.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Я думаю, да", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о закрытии неба в регионе и "развертывании зонтика" бесполетной зоны над Донбассом.
Басурин также прокомментировал просьбу главы ДНР Дениса Пушилина об усилении систем ПВО в Донбассе, заявив, что передавать комплексы республике не надо, достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо.
Помощь беженцам из окрестностей Мариуполя и жителям на территориях ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Минобороны: ВС России обеспечили эвакуацию почти 43 тысяч человек из Мариуполя
Вчера, 22:01
По данным на 17 марта, уничтожены более четырех тысяч объектов военной инфраструктуры Украины, а также 181 самолет и вертолет, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня и 172 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
В Абхазии
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