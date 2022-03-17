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Минобороны: ВС России обеспечили эвакуацию почти 43 тысяч человек из Мариуполя
Минобороны: ВС России обеспечили эвакуацию почти 43 тысяч человек из Мариуполя
Минобороны России продолжает выполнение комплекса мероприятий по эвакуации граждан Украины и иностранцев в безопасные районы. 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T22:01+0300
2022-03-17T22:01+0300
2022-03-17T22:01+0300
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Вооруженные силы России обеспечили в четверг безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 43 тысяч человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что почти 2,7 миллиона украинцев обратились с просьбой эвакуировать их в Россию из двух тысяч населенных пунктов Украины."Преследуя исключительно гуманные цели, российские военнослужащие не только не препятствуют, но и призывают украинцев воспользоваться удобными для них путями выхода в безопасные места. При этом многие граждане просят предоставить им возможность эвакуироваться именно в Российскую Федерацию", - рассказал Мизинцев.Невзирая на препятствия, устраиваемые Киевом, и без его участия за минувшие сутки из опасных районов удалось эвакуировать 12,2 тысячи человек, из них более 2,2 тысячи детей, подчеркнул Мизинцев. По его словам, боевики батальонов территориальной обороны Украины продолжают удерживать в заложниках почти семь тысяч иностранцев из 21 иностранного государства, а также экипажи семидесяти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины.Украинские националисты умышленно затягивают время, удерживая мирных жителей в городах, в надежде получить помощь Запада.Начальник НЦУО подчеркнул, что националисты с "изощренной подлостью и цинизмом... продолжают убивать простых украинцев, используя их бесценные жизни исключительно как расходный материал для "живого щита".Он добавил, что о бесчеловечном отношении киевских властей к своему населению говорят их преступные решения последних недель. В первую очередь, легализация так называемой "лицензии на убийство", а также использование в боевых действиях иностранных наемников, уголовников, выпущенных из тюрем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/minoborony-rossii-nachalas-evakuatsiya-iz-mariupolya-1038116129.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/mchs-dostavilo-bolee-dvukh-tysyach-tonn-pomoschi-zhitelyam-donbassa-i-ukrainy-1038158133.html
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Минобороны: ВС России обеспечили эвакуацию почти 43 тысяч человек из Мариуполя
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Минобороны России продолжает выполнение комплекса мероприятий по эвакуации граждан Украины и иностранцев в безопасные районы.
СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Вооруженные силы России обеспечили в четверг безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 43 тысяч человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции сегодня обеспечена безопасная эвакуация из города еще 42 992 человек. Населению передано 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости, а также продовольствия, в том числе детского питания", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что почти 2,7 миллиона украинцев обратились с просьбой эвакуировать их в Россию из двух тысяч населенных пунктов Украины.
"Преследуя исключительно гуманные цели, российские военнослужащие не только не препятствуют, но и призывают украинцев воспользоваться удобными для них путями выхода в безопасные места. При этом многие граждане просят предоставить им возможность эвакуироваться именно в Российскую Федерацию", - рассказал Мизинцев.
Невзирая на препятствия, устраиваемые Киевом, и без его участия за минувшие сутки из опасных районов удалось эвакуировать 12,2 тысячи человек, из них более 2,2 тысячи детей, подчеркнул Мизинцев.
По его словам, боевики батальонов территориальной обороны Украины продолжают удерживать в заложниках почти семь тысяч иностранцев из 21 иностранного государства, а также экипажи семидесяти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины.
Украинские националисты умышленно затягивают время, удерживая мирных жителей в городах, в надежде получить помощь Запада.
"Украинские националисты, осознавая безнадежность своего положения, умышленно затягивают время в надежде на помощь западных "хозяев" и не выпускают мирных жителей из блокированных городов в безопасные районы", - сказал генерал на брифинге.
Начальник НЦУО подчеркнул, что националисты с "изощренной подлостью и цинизмом... продолжают убивать простых украинцев, используя их бесценные жизни исключительно как расходный материал для "живого щита".
Он добавил, что о бесчеловечном отношении киевских властей к своему населению говорят их преступные решения последних недель. В первую очередь, легализация так называемой "лицензии на убийство", а также использование в боевых действиях иностранных наемников, уголовников, выпущенных из тюрем.