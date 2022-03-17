https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/minoborony-vs-rossii-obespechili-evakuatsiyu-pochti-43-tysyach-chelovek-iz-mariupolya-1038175876.html

Минобороны: ВС России обеспечили эвакуацию почти 43 тысяч человек из Мариуполя

Минобороны: ВС России обеспечили эвакуацию почти 43 тысяч человек из Мариуполя

Минобороны России продолжает выполнение комплекса мероприятий по эвакуации граждан Украины и иностранцев в безопасные районы. 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T22:01+0300

2022-03-17T22:01+0300

2022-03-17T22:01+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Вооруженные силы России обеспечили в четверг безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 43 тысяч человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что почти 2,7 миллиона украинцев обратились с просьбой эвакуировать их в Россию из двух тысяч населенных пунктов Украины."Преследуя исключительно гуманные цели, российские военнослужащие не только не препятствуют, но и призывают украинцев воспользоваться удобными для них путями выхода в безопасные места. При этом многие граждане просят предоставить им возможность эвакуироваться именно в Российскую Федерацию", - рассказал Мизинцев.Невзирая на препятствия, устраиваемые Киевом, и без его участия за минувшие сутки из опасных районов удалось эвакуировать 12,2 тысячи человек, из них более 2,2 тысячи детей, подчеркнул Мизинцев. По его словам, боевики батальонов территориальной обороны Украины продолжают удерживать в заложниках почти семь тысяч иностранцев из 21 иностранного государства, а также экипажи семидесяти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины.Украинские националисты умышленно затягивают время, удерживая мирных жителей в городах, в надежде получить помощь Запада.Начальник НЦУО подчеркнул, что националисты с "изощренной подлостью и цинизмом... продолжают убивать простых украинцев, используя их бесценные жизни исключительно как расходный материал для "живого щита".Он добавил, что о бесчеловечном отношении киевских властей к своему населению говорят их преступные решения последних недель. В первую очередь, легализация так называемой "лицензии на убийство", а также использование в боевых действиях иностранных наемников, уголовников, выпущенных из тюрем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/minoborony-rossii-nachalas-evakuatsiya-iz-mariupolya-1038116129.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/mchs-dostavilo-bolee-dvukh-tysyach-tonn-pomoschi-zhitelyam-donbassa-i-ukrainy-1038158133.html

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